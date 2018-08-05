THY - Konya
0553 313 94 23

Çaldığı motosikleti geri getirdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ilginç olayda hırsız, pişman olup 4 gün önce çaldığı motosikleti sahibinin iş yerinin önüne mektup yazarak geri bıraktı.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:28
Çaldığı motosikleti geri getirdi!


Olay, 4 gün önce Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mobilya Sanayisi 26. Sokak üzerinde Yavuz Arı’ya ait büfenin önünde meydana geldi.

Motosikletiyle büfesine giden Yavuz Arı, içeride çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından motoru çalındı. Polise şikayette bulunmayan Arı, 4 gün sonra ilginç bir olayla karşılaştı.

HIRSIZ BİR DE NOT BIRAKMIŞ

Sabah iş yerine giden Arı, motosikletinin büfesinin önünde durduğunu, üzerinde de bir not olduğunu gördü.

'BÖYLE BİRİ DEĞİLİM'

Yavuz Arı'dan kendisini affetmesini isteyen hırsız, yazdığı notta, "Selamün aleyküm abi. Öncelikle mübarek ellerinden öperim. Şeytana uydum affet beni. Vicdan azabı çekiyorum, Allah beni ıslah etsin. Senin canını sıktığım her günün yüz katı dua edeceğim. Verdiğim zararı en kısa sürede çalışıp sana ulaştıracağım. Hakkını helal et. Ben hayattan dersimi aldım. Umarım sende büyüklüğünü gösterirsin. Allah seni benim gibi şeytana uyanlarla karşılaştırmasın. İnan Allah’a böyle biri değilim bir anda oldu. Özür dilerim tekrar ellerinden öperim" ifadelerini kullandı.

HIRSIZI AFFETTİ

Motosikletine kavuşan Yavuz Arı, sosyal medya hesabından motosikletinin ve hırsızın mektubunu paylaşıp, hırsızı affettiğini dile getirdi. Hırsıza sosyal medya hesabından mesaj veren Yavuz Arı, "Motoru eski haline getirdim. Hırsızın tufası bin 205 TL. Mektup yazmış sağ olsun ama masrafları ulaştıracakmış. Arkadaşlar benim hırsız çok pişman olmuş. Ben onu affettim, Allah da onu affetsin" dedi.

ŞEHİT BABASI

Öte yandan, Yavuz Arı'nın 2009 yılında Hakkâri Dağ Komando Taburu'nda şehit düşen Ümit Arı’nın babası olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:28
  1. Bursa
  2. Hırsızlık
  3. Motosiklet
  4. Çaldığı motosikleti geri getirdi
  5. hırsızı affetti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe! Gizli mesajlaşma programları deşifre edildi
    1. FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük..
    2. İngiliz devi kesenin ağzını açtı! 28..
    3. Saadet Partisi'nden kritik karar:..
    4. İzmir'e 41 yeni okul müjdesi!
    5. Şenol Güneş'ten olay itiraf: Keşke..
    6. En ucuz kurbanlıklar hangi şehirde..
    7. Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava..
    8. EPDK'dan 9 şirkete ceza
    9. Osmanlı yadigarı tarihi çarşıda büyük..
    10. FETÖ soruşturmasında Emre Uslu detayı!..
    11. Manisa'da silahlı kavga: 2 kişi..
    12. Fay hattının çökmesiyle oluşan şelale..
    13. Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki..
    14. Dostluk maçında kavga: 9 kişi..
    15. Dışişleri, Venezuela'daki saldırıyı..
    16. Büyük tehlike! 19 yıl önce genlerimizi..
    17. Mevlit yemeğinden 29 kişi zehirlendi
    18. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
    19. Çaldığı motosikleti geri getirdi!
    20. Balkonda otururken parmağına kurşun..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018