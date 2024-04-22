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Yerel Çaldığı motoru Muğla'ya kaçırıyordu... Şok yaşadı
Yerel

Çaldığı motoru Muğla'ya kaçırıyordu... Şok yaşadı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 13:11:00 -
Çaldığı motoru Muğla'ya kaçırıyordu... Şok yaşadı

Aydın'da bir hırsız çaldığı motoru Muğla'ya kaçırırken enselendi.

Olay, Çine ilçesi Kabalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, devriye esnasında tali yoldan Muğla ili Yatağan ilçesi istikametine doğru bir şahsın, motosikleti iterek götürmeye çalıştığının fark etti. Bunun üzerine durumundan şüphelenilen şahıs durduruldu. Motosiklet ve F.T. isimli şüpheli şahıs hakkında yapılan detaylı araştırma sonucu, motosikletin aynı gün Çine ilçesi Söğütçük Mahallesi’nde ikamet eden T.A. isimli şahsa ait olduğu ve çalınan motosiklet olduğu tespit edildi. Motosiklet ruhsat sahibine teslim edilirken, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli F.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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