Çaldığı araçta uyurken yakalandı Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hırsız, çaldığı araçta uyurken yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hırsız, çaldığı araçta uyurken yakalandı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.Ş’ye ait hafif ticari aracı sürücü park ettikten sonra anahtarı üzerinde unuttu. Bir süre sonra arabasının yerinde olmadığını gören sürücü polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren ekipler, söz konusu arabayı park halinde buldu. İçerisinde Yatan Coşkun T. ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Coşkun T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.