Çaktırmadan hisse satan şirket patronuna SPK’dan ceza!

Kimteks Poliüretan Sanayi hisselerinde haber vermeden borsada satan şirket ortak ve çalışanlarına SPK idari para cezası verdi.

SPK haftalık bültende yer alan bilgiye göre, Kimteks Poliüretan Sanayi pay piyasasında Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Yuda Leon MİZRAHİ, Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi İsak İzi MİZRAHİ, Şirket’in Ar-Ge Direktörü Yener RAKICIOĞLU, İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü Murat KUZKAN ve idari sorumluluğu bulunan kişilerle yakından ilişkili kişiler arasında yer alan Şirket ortağı Beti MİZRAHİ SUNDERLAND tarafından 30.12.2022 tarihinde KAP’a açıklama yapmadan hisse satmış.

İDARİ PARA CEZASI

SPK, bilgi vermeden yani küçük yatırımcının haberi olmadan satış yapan şirket ortak ve çalışanlarına 69 bin lira ayrı ayrı para cezası verdi.

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