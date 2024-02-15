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Kadın - Aile Çakşır otu (kökü): şeker, enfeksiyon için! Öyle bir şey ki, eşi benzeri yok! Bilgilendirmesi, şaşırtan faydaları!
Kadın - Aile

Çakşır otu (kökü): şeker, enfeksiyon için! Öyle bir şey ki, eşi benzeri yok! Bilgilendirmesi, şaşırtan faydaları!

Yeniakit Publisher
2024-02-15 21:59:00 - 2024-02-15 22:22:54
Çakşır otu (kökü): şeker, enfeksiyon için! Öyle bir şey ki, eşi benzeri yok! Bilgilendirmesi, şaşırtan faydaları!

Erkeklerin en çok tercih ettiği ot olan çakşır otu (kökü) aslında birçok hastalığın tedavisinde de kullanılan bir şifalı bitki türüdür. Birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Ağrılarına, şeker hastalığına, yarlara, kemik sağlığına ve birçok sorunun tedavisinde kullanılmaktadır. İnanılmaz çakşır otunun faydaları nelerdir?, Çakşır kökünün faydaları nelerdir?, Çakşır macununun faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

Çakşır Otunun (Kökünün) Faydaları Nelerdir? Çakşır kökü suyu faydaları nelerdir ve ne işe yarar? Çakşır kökü suyu nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Çakşır otu diğer bir ismi ile ferula communis, maydanozgiller familyasına ait olan, havuç köklü bir bitkidir.

 

Özellikle çakşır otu en etkili bitki türüdür.
-Doğal ağrı kesici görevi de görmektedir. Özellikle kas ve eklem ağrıların için önerilmektedir.
-İştah açıcı özelliği bulunduğu için kilo almak isteyenlere yarayan bir bitkidir. Fakat zayıflamak isteyen ve fazla kilo problemi olan kişiler tercih etmemelidir.
-Çakşır otunun diğer bir özelliği ise açık yaraları daha hızlı iyileştirmesidir.
-Şeker düzenleyici özelliği de bulunmaktadır. Bu sebeple kan şekerini de düşürücü etkiye sahiptir.
-Ayrıca kış ayların sıklıkla olan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Hatta bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır.
-Hücre yenileme özelliği de bulunmaktadır. Yaşlılık belirtilerini yavaşlatır ve gençleşmeye de yardımcı olmaktadır.
-Çakşır otu enerji ve dinçlikte verdiği bilinmektedir.
-Erkeklere ait hastalıkların tedavisinde de sıklıkla da kullanılmaktadır.-
-Sinir sistemini düzenleme yardımcıdır ve yorgunluğa, strese iyi gelmektedir. Yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliği de bulunmaktadır.
-Kemik yapısının güçlenmesinde de etkidi oldukça büyüktür.
-Astım ve bronşit hastalığının önlenmesine ve bu hastalıkların daha rahat atlatılmasına da yardımcı olmaktadır.
-Vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasını da sağlamaktadır.
-Ciltte oluşan leke ve sivilcelerin giderilmesini de sağlamaktadır.
-Prostat kanserine karşı da oldukça etkilidir.
-Balgam söktürücüdür ve balgama bağlı olan öksürüğünün tedavisinde de kullanılmaktadır.
-Böbrek taşının oluşumunu da önlemektedir.
-Bağırsaklarda da oluşan parazitleri de yok etmektedir.
-Enfeksiyonun yok olmasında da katkısı büyüktür.

Çakşır Otunun (kökünü) Kullanımı Nasıldır?

Macunu, sütü, yağı, kökü, çayı ve tozu bulunmaktadır.
Çayı için; 1 bardak suyun içerisine kökünden veya otundan 1 tatlı kaşığı atın ve 4-5 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra ise süzün ve günde 1 bardak olacak şekilde tüketin.
*Cilde uygulanması için yağını tercih edin.
*Hamile ve hamilelik şüphesi olanlar kullanmamalıdır.
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