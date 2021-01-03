Çakma ülkücüler 'APO'nun heykelini dikeceğiz' diyen adamı tahliye etme derdinde!

İP yandaşı Yeni Çağ'ın yazarlarından Arslan Tekin, bugünkü köşe yazısında, 'Talât Şalk: AİHM'nin kararı yerinde' başlığını kullandı.

Tiyatrocu gibi rol kesti

"Eski Ankara DGM Savcısı, İmralı duruşmalarının savcılarından Talât Şalk'la AİHM'nin HDP'nin başkanlarından Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili yazdıklarımız üzerine konuştuk. Telefon konuşmamızı aynen veriyorum." diyerek sözde tarafsız habercilik yaptığını öne süren çakma ülkücüler kadrosundan Arslan Tekin, köşe yazsında adeta bir tiyatrocu gibi rol kesti.

Soruları ile yönlendirip 'aynen' yazdı

Röportaj gerçekleştirdiği kişiyi soruları ile yönlendiren Arslan, niyetinin Demirtaş'ın tahliye edilmesi olduğunu gözler önüne serdi. İşte söz konusu röportajdan bazı kısımlar:

Arslan Tekin: Yani AİHM'nin kararı doğrudur, diyorsunuz. Türkiye'nin Demirtaş'ı serbest mi bırakması gerekirdi?

Talat Şalk: Serbest bırakılması lâzımdı. Bırakırlar, mahkeme yine devam ederdi. Ama şimdi bırakırlar mı, bırakmazlar mı bilmiyorum. Davaya bir sürü insan eklemişler.

Arslan Tekin: Çok insan eklemeleri, AİHM'ni boşluğa düşürmek için mi?

Talat Şalk: Belki onun içindir. Sabah Can Ataklı'yı dinledim. 'AİHM'ne uyarlar, Demirtaş'ı serbest bırakırlar, sonra yine tutuklarlar.' diyor. Bunu yaparlar mı, yapmazlar mı, bilmiyorum. Mademki, biz Avrupa Konseyi üyesiyiz, bu kararlara uymak durumundayız. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına da yerel mahkemeler uymuyor.

Arslan Tekin: Hukukçu sizsiniz. Anladığım 'Niye tutuklu?' diyorsunuz.

Talat Şalk: Şöyle bir şey var. AİHM, duruşmalar makul sürede bitirilmeli, diyor. Meselâ Osman Kavala tek sanık. Demirtaş'ı da tek sanık biliyorduk. 107 kişi sonra eklendi. Tek sanıklı davanın üç senedir, dört senedir bitirilmemesini, AİHM, hak ihlali kabul ediyor.

Arslan Tekin: Nasıl hak ihlali?

Talat Şalk: Adamı tutukluyorsun, tahliye etmiyorsun, doğrudan doğruya hürriyetini gasp ediyorsun.