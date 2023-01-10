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Medya Çakma Nurcu'dan büyük şarlatanlık! Senden âlâ istismarcı mı var Kazım?
Medya

Çakma Nurcu'dan büyük şarlatanlık! Senden âlâ istismarcı mı var Kazım?

Bediüzzaman ve Risale-i Nur istismarcısı Kazım Güleçyüz, yine "Kişi, kendinden bilir işi" dedirtecek bir yazıya imza attı. Sözde Nurcu Yeni Asya'daki köşesinde, AK Parti'nin başörtüsünü istismar ettiğini ileri süren Güleçyüz, başörtüsü yasakçısı CHP'nin ise tesettürlü hanımların güvencesi olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 12:07:00 -
Çakma Nurcu'dan büyük şarlatanlık! Senden âlâ istismarcı mı var Kazım?

Bediüzzaman ve Risale-i Nur istismarcısı Kazım Güleçyüz, yine "Kişi, kendinden bilir işi" dedirtecek bir yazıya imza attı. Sözde Nurcu Yeni Asya'daki köşesinde, AK Parti'nin başörtüsünü istismar ettiğini ileri süren Güleçyüz, başörtüsü yasakçısı CHP'nin ise tesettürlü hanımların güvencesi olduğunu iddia etti. İşte Güleçyüz'ün, kendisinde hiç utanma ve arlanma olmadığını kanıtlayan o pişkin yazısı: 

"6’lı Masada liderlerin son toplantısından sonra yapılan açıklamadaki önemli mesajlardan biri başörtüsüyle ilgiliydi.

“12 Eylül’ün darbeci ve 28 Şubat’ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukukî bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz” cümlesiyle, birilerinin CHP üzerinden yaptığı “Bunlar gelirse başörtüsü yasağını yine hortlatırlar” propagandası ortak bir iradeyle boşa çıkarıldı.

CHP’nin, iktidarı “pas-gol” söylemi eşliğinde anayasa “atağı”na yönelten ezber bozucu yasa hamlesiyle ortaya koyduğu açılım ve verdiği teminat böylece diğer 5 partinin de imza attığı bir taahhütle pekiştirilmiş oldu.

Açıklamada devamla “Ancak insan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü gollük pas olarak gören zihniyete esastan karşıyız” denildi.

Bu ifadeyle de iktidarın bu konuda uyguladığı istismar siyaseti topluca deşifre edildi.

“Başörtüsü yasağı dolayısıyla ağır mağduriyetler yaşayan kadınlar için hakaret niteliği taşıyan bu tanımlama Sayın Erdoğan’ın bu meseleyi bir seçim malzemesi olarak gördüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır” cümlesiyle de aynı mesaj kuvvetlendirildi.

Ve “İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir” çağrısı yapıldı.

Anlaşılan o ki, başörtüsü için anayasal düzenleme konusunda 6’lı Masa da bir çalışma yapacak ve kendi teklifini ortaya koyacak.

Ortak akıl ve istişareyle verilen bu cevap, hem geçmişte hepimize çok büyük acılar ve sıkıntılar yaşatan başörtüsü yasağının geri gelmesine asla izin vermeyecek bir iradeyi yansıtıyor, hem de bu konu üzerinden yapılacak istismar siyasetlerinin önünü kesiyor.

Aynı zamanda da “pas-gol” muhabbetiyle tezgahlanan bir siyasî tuzağı boşa çıkarıyor.

Böylece, 6’lı Masadan önce boş bulduğu meydanda dilediği gibi at koşturup istismar etmedik konu ve değer bırakmayan iktidarın bu “konfor”u artık geri gelmeyecek şekilde elinden alınıyor. 6’lı Masanın sadece bu duruşu bile siyasete yeni bir denge getiriyor.

Ortak akıl ve istişarenin dengesini."

 

 

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Yorumlar

Bilal Bilgin

Bunlar değil mi ki yıllardır Türkiye'ye Demirel'in İslamı getireceğine inanan geri zekalılar! Demirel'in aldattığı bu salakları FETÖş hayli hayli itin...

Kazim Bedyüz

Beyefendiyi Köyünden taniriz. Efendiköprü/Cavdarhisar / Kütahya... Kendilerini 40 yildir taniriz... Kemalist Nurcu tabiri tam isabetli olur.
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