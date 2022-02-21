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Siyaset Çakma milliyetçi İP'liler buna ne diyecek? Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Akademisyenleri' vaadi!
Siyaset

Çakma milliyetçi İP'liler buna ne diyecek? Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Akademisyenleri' vaadi!

Reuters'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduktan sonra bir hafta içinde, terör sevici "Barış Akademisyenleri"ni üniversitelerdeki görevlerine iade edeceklerini söyledi. Milliyetçi geçinen İYİ Partililerin bu açıklamaya ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 23:55:00 - 2022-02-22 00:19:52
Çakma milliyetçi İP'liler buna ne diyecek? Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Akademisyenleri' vaadi!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda yapacaklarını sıraladı.

Gezi finansörü Osman Kavala ile teröristbaşı "Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme hayali" kuran Selahattin Demirtaş'ın hapishanede haksız yere tutulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yasalara, hukuka aykırı olarak tutuluyorlar. Bir insan düşüncelerinden ötürü yargılanmamalı ve hapse atılmamalı. Eğer siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye'de uygulanabileceğine dair anayasamızı değiştirmişseniz, hukuk sistemini buna uygun hale getirmişseniz, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı ben uygulamam' diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Çakma Milliyetçi İP'liler buna ne diyecek?

CHP Genel Başkanı, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiri ile teröristlere destek veren sözde Barış Akademisyenleri'ni de, iktidar olmaları durumunda, bir hafta içinde görevlerine iade edeceklerini vadetti.

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