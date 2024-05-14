“Çakma İHL’li” Ahmet Hakan, kendisi gibi imam hatipli çıkan rapçi Sefo için bakın ne dedi! Te Allahım

Yularını Batı’nın tuttuğu seküler bağnazlar mütedeyyin gençleri hedef almaya devam ederken, laikçilerin istediği yaşam tarzına kapılan rapçi Sefo, Samsun İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu söyleyerek herkesi şok etmişti.

İskoçya’da giydiği etekle poz veren ve tepkilere yol açan Sefo’nun İmam Hatipli çıkmasına en çok sevinenlerden biri ise, tıpkı Sefo gibi “çakma İmam Hatiplilerden” Ahmet Hakan oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tebessümle yaklaştığını belirttiği şarkıcı Sefo’nun da kendisi gibi imam hatipli olduğunu belirterek, “Okuldaşımız Sefo’ya bin selam!” diye yazdı.

Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Şarkılarına her zaman mesafeli ama anlayışlı bir tebessümle yaklaşmışımdır Sefo’nun. En çok dinlenenler listelerine girdikçe tuhaf biçimde mutlu olurdum. Niye? Bilmem. Nedensizce böyleydi. Ve nedenini buldum bu yakınlığın: Meğer bizim Sefo da imam-hatipliymiş. Samsun Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ni bitirmiş. DJ Kadir Çetin’in sunduğu radyo programında açıklamış bunu. (…) Okuldaşımız Sefo’ya bin selam!”

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