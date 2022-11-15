ÇAKIR, SOM ve ATMACA için tarih verildi

SavunmaSanayiST.com’un sorularını yanıtlayan Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ; ÇAKIR, SOM ve ATMACA Füzelerinin, Kale Arge üretimi KTJ-3200 ile KTJ-1750 motorlarıyla gerçekleştireceği atış testlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İkinci tarafından yapılan açıklamada, "ÇAKIR bu sene sonunda atılacak biliyorsunuz AKINCI’dan. İnşallah o zaman bitirmiş olacağız entegrasyonu. SOM ve ATMACA için ise hedef, önümüzdeki yılın başı. Yani 2023’ün başında, ilgili çalışmaları tamamlamış ve kullanıma almış olacağız. Hepsi, milli motora geçmiş olacaklar" ifadelerine yer verildi.

Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-3200 motoru, SOM ve ATMACA Füzelerine; KTJ-1750 motoru ise ÇAKIR Füzesi’ne güç verecek. Böylelikle Türkiye’nin turbojet füze motoru alanındaki kritik dışa bağımlılığı sonlandırılmış olacak. SOM ve ATMACA, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunuyor.

ÇAKIR Seyir Füzesi

Roketsan tarafından geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi’nin lansmanı, 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplamda 3 ayrı grupta 8 farklı füzeyi içeren 150+ kilometre menzilli ÇAKIR Füze Ailesi ile birçok güvenlik biriminin ihtiyacı, eşzamanlı olarak karşılanabilecek.

Modüler bir mimaride geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi; Gemisavar Füze (IIR, RF, Hibrit), Elektronik Harp Füzesi, Seyir Füzesi (IIR, RF, Hibrit) ve Sürü Sensörlü Seyir Füzesi olmak üzere dört ana grupta geliştiriliyor. Böylelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

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