  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP parti programına alırken dünya silip atıyor! Bir ülkede daha LGBT sapkınlığına fren

Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

Daha iktidara gelemeden ayrıştılar! Davutoğlu ve Babacan ittifakında asgari ücret çatlağı

Bakan Bayraktar’dan Avrupa’ya LNG çağrısı! Depolarımızda saklayalım

Bakın kim nasıl yalan söylüyormuş! Ekrem'in fonladığı Halk TV fena enselendi

Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Soykırımcı İsrail vahşeti bitmiyor: Yeni can kayıpları yaşandı

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

İsrail TV'sinde canlı yayında korkuyla gelen küstah tehdit! Türklere gerekeni yaparız
Yerel Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza: Ehliyetine el konuldu
Yerel

Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza: Ehliyetine el konuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza: Ehliyetine el konuldu

Yalova'da otomobilinde yasa dışı çakar tertibatı bulunduran sürücü B.T.'ye, yönetmeliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 276 bin 344 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çakarlı araçlara yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında bir otomobilin ön kısmında izinsiz çakar tertibatı olduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, sürücü B.T.'nin sevk ve idaresindeki aracın, "geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hakkında yönetmelik" çerçevesinde yer almadığı tespit edildi.

Bunun üzerine, "Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır" maddesi gereğince işlem yapıldı.

Yönetmeliğe aykırı çakar tertibatı kullandığı belirlenen sürücü B.T.'ye, tam olarak 276 bin 344 lira tutarında rekor düzeyde bir para cezası uygulandı.

Cezai işlemler bununla da sınırlı kalmadı:

  • Otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edildi.

  • Sürücünün ehliyetine ise 30 gün süreyle el konuldu.

Yalova Emniyeti, geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmayan araçlarda bu tür teçhizat kullananlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

 

Vali'den takdir toplayan ceza
Vali'den takdir toplayan ceza

Gündem

Vali'den takdir toplayan ceza

Kış lastiği takmayan sürücüler cezayı yedi
Kış lastiği takmayan sürücüler cezayı yedi

Yerel

Kış lastiği takmayan sürücüler cezayı yedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23