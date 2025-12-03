Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza: Ehliyetine el konuldu
Yalova'da otomobilinde yasa dışı çakar tertibatı bulunduran sürücü B.T.'ye, yönetmeliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 276 bin 344 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da trafikten men edildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çakarlı araçlara yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında bir otomobilin ön kısmında izinsiz çakar tertibatı olduğu belirlendi.
Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, sürücü B.T.'nin sevk ve idaresindeki aracın, "geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hakkında yönetmelik" çerçevesinde yer almadığı tespit edildi.
Bunun üzerine, "Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır" maddesi gereğince işlem yapıldı.
Yönetmeliğe aykırı çakar tertibatı kullandığı belirlenen sürücü B.T.'ye, tam olarak 276 bin 344 lira tutarında rekor düzeyde bir para cezası uygulandı.
Cezai işlemler bununla da sınırlı kalmadı:
-
Otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edildi.
-
Sürücünün ehliyetine ise 30 gün süreyle el konuldu.
Yalova Emniyeti, geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmayan araçlarda bu tür teçhizat kullananlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.