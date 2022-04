Çakallar ete çökmüş!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Bakliyat ürünleri, temizlik ve hijyen malzemeleri, tıbbi ilaçlar gibi vatandaşın hayati derecedeki ihtiyaç ürünlerinde fahiş zamlarla dar ve orta gelirli kesimi AK Parti’den koparmayı hedefleyen sepet şeytanları şimdi de kırmızı et sektöründe baş gösterdi.

Karkas ette etiket oyunu

Cumhurbaşkanlığı seçimine 1 yıl kala operasyon üstüne operasyon düzenleyen rant odakları, özellikle ülkenin dört bir yanını saran zincir marketlerde kendisini gösteriyor. Üreticiden 3-5 liraya çıkan tarım ürünleri market raflarında 20-23 liralık bedellerle satışa çıkarılırken, aynı oyun kırmızı ette de tezgahlanmak isteniyor. Sahada bütün zorluğu çeken besicilerin emeği üzerinde rant devşiren tedarikçilerin, zaten olağandışı fiyatlandırılan et ürünlerine Ramazan ayından sonra yüzde 24 zam hazırlığında olduğu öğrenildi. Zam hazırlığına en büyük tepki ise üreticilerden yükseliyor.

Türkiye genelinde 280 bin üyesi olan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nden (TÜDKİYEB) oyunu bozacak sert bir çıkış geldi. TÜDKİYEB ve Erciş Ziraat Odası Başkanı Nihat Çelik, kırmızı et sektöründe rant çarkı kuran baronların yer aldığını, fahiş fiyat çeteciliği yapan bu odaklarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. “Baronlar aradan çekilirse et ürünlerine zam değil indirim gelir” diyen TÜDKİYEB Başkanı Çelik, gazetemiz akit’e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Zam değil üretim düşünülmeli

Et konusunda lobi oluşturan tedarikçilerin zamlarda faturayı hükümete çıkardığına vurgu yapan TÜDKİYEB Başkanı Çelik, “Sakin, sabırlı, vicdanlı ve inançlı olmamız lazım. Evvela bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Ülkemizi Ramazan’dan sonra hiçbir felaket beklemiyor. Zammı değil üretimi konuşmalıyız. Ama rant lobileri sabrımızı zorluyorlar. Bütün gıda ürünlerinde fahiş zamlar var. Ette de bunu yapıyorlar. Faturayı da hükümete çıkarıyorlar” dedi.

Küçükbaş besicilerinin bazı taleplerini dillendiren Çelik, “Burada hem besici hem tüketici zarar ediyor. Yetiştirmesi, bakımı, beslemesi, sağımı, kesimi gibi masraflarla bizim bir yıl boyunca verdiğimiz emek sonucunda ettiğimiz kazancın daha fazlasını aracılar kazanıyor. Hükümetimizden evvela devletçe verilen desteklerin zamanında ödenmesini bekliyoruz. Mera hayvancılığı olan koyunculuğun büyümesi ve gelişmesi gerekmektedir. Et ve Süt Kurumu’nun keseceği her büyükbaş hayvan için 2 bin 500 lira bir hibe desteği veriyorsa, en azından 250 TL de koyun için vermelidir. Maliyetlerimiz bu şekilde düşecektir” dedi.

Üretici ve tüketici zorda tedarikçi kârda!

Hem eti satan besicilerin hem de eti alan vatandaşın fahiş fiyatlar nedeniyle zorda olduğunu, tedarikçilerin ise oldukça moralli ve kârlı olduğunu söyleyen Başkan Çelik, “Tarlada bir temel gıda ürününün yetiştirilmesi için bir yıl emek sarf edenler bunu kilosunu ortalama 3 liraya satarken, aynı ürün markette 23 liraya satılıyor. Peki aradaki farkı kim kazanıyor? Aracılar. Tüketen vatandaş da üreten çiftçi de kayıptayken aracılar bayram ediyor. Çünkü puslu havayı çok seviyorlar, bu puslu havayı değerlendirmek istiyorlar. Bu aracıların kâr makasını kısıtlamak, bunları kontrol altına almak ve mevcut dengeyi bozmak bütün vatanperver insanların ortak görevidir” diyor.

Nokta atışı operasyon şart

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün nokta atışı operasyonlar yapabileceğini kaydeden Çelik, “Market ile tarla arasındaki fiyat aralığından kaynaklanan kontrolleri sağlayarak etkin bir rol üstlenmelidir. A’dan Z’ye bütün gıda ürünlerindeki fiyat farklarının üreticiden tüketiciye nasıl değiştiğinin araştırılmasını istiyoruz. Devlet bunu yapmaya başladı da. Devamı da gelecektir. Denetim ve kontrol ekipleri bizden görüş alırlarsa kendilerine nokta hedef işaret edebiliriz” dedi.

Rantçılar küçük bir zümre

Çelik, zincir marketlerin müdürlerinin olağandışı zenginleşmesine değindiği konuşmasında belirli bir zümreyi işaret ederek şunları kaydetti: “84 milyonun içerisinde bu işleyişe yön verenler 40-50 kişilik belirli bir zümredir. Zincir marketler ‘biz kazanmıyoruz’ diyor ama bu marketlerin müdürleri sevgililerine lüks sıfır araçlar alabiliyorlar. Bizim giydiğimiz ayakkabı ile onların ayakkabıları aynı değil. Bunlar araştırılırsa görülür. Rant çarkını mercek altına almak lazım.”

Etiket oyunlarıyla alım gücünü zayıflattılar

Vatandaşın alım gücünün fahiş zamlarla zayıflatıldığına vurgu yapan TÜDKİYEB Başkanı Çelik, “Daha önce bir şarküteri günde bir ton et satarken şimdi 100 kilo et satamıyor. Bu gayri ahlaki zamlarla, reyonlardaki günübirlik fiyat etiketleriyle kâr üstüne kâr koymayla gözleri doymazken insanların alım gücünü zayıflattılar. İnsanın elinden gelse hiç gıda ürünü almadan idare etme yoluna gidecek..” diye konuştu.

‘Kemik firesi’ argümanı çürük

Fiyat bazlı olarak oyunun nasıl tezgahlandığını anlatan Çelik, “Bölgelere göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak incik, pirzola, gerdan gibi kaliteli et 130 TL, kuşbaşı etinin kilosu 110 TL olmalıdır. Bu fiyatları geçmemelidir. Sektörün sahibi olan bizi bile kandırmaya çalışıyorlar. Kasaplar Federasyonu diyor ki, ‘Sizin bize verdiği karkas ette yüzde 30 kemik firesi var’. Oysa bunlar daha yüksek fiyata satılıyor. Kemik kaburgada, pirzolada, kolda, incikte vardır. Pirzolayı 200 liraya satıyorlar, yüzde 40’ı kemik. Kaburgayı 150 liraya satıyorlar, yüzde 40’ı kemik. Kemikli et küçükbaşta daha pahalıya satılıyor. Kemikli et 110 TL’ye değil 200’e satılıyor. Bunun neresi fire? Kemik nereden fire verebilir? ‘Kemiği yüzde 30 fazladan satıyorsunuz’ diyorum. Buna cevap veremiyorlar.”

Balonu şişiren de uçuran da onlar

Et konusundaki rant çarkını dile getirdiklerinde tehditvari söylemlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu durumları dile getirirken belli başlı kişiler tarafından zaman zaman taciz ediliyoruz. İğneleyici veya tehditvari laflar duyuyoruz. Bizi Kurtlar Vadisi’ne benzetmeye kadar ileri gidenler de oluyor. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etsin. Yine de biz saygımızdan ve terbiyemizden kusur etmeyeceğiz. Çünkü biz üretim yaparak 84 milyon vatandaşımızın gıda güvenliğini sağlama hedefindeyiz. Balonu şişiren de uçuran da bunlardır. Biz üretici ve tüketicinin menfaatini düşüyoruz. Birilerinin rantını düşünenlerden olmadım olmayacağım.”

Rant değil üretim vakti

Çelik, “Biz hayvancılıkla ilgili Türkiye’nin en kapsamlı merkeziyiz. 280 bin 300 üyesi, 4 milyonluk kitleye hitap eden bir kuruşuz. Biz de isteriz ki havaya uçalım. Ama tek taraflı düşünemeyiz ki. Malımıza mal katma, kârımıza kâr katma, rantımıza rant katma düşüncesinde olamayız. Biz vicdan sahibi olarak hem vatandaşı, hem besiciyi düşünmeliyiz. Bizde Allah korkusu vardır. Bu düşünceyle hizmetimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Baronlar çekilirse indirim gelir

Ramazan ayı sonrasında ete yüzde 24’lük nispette zam planlandığını, bu zammın besici ve tüketici lehine olmadığını belirten TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, şunları söyledi: “Şimdi yüzde 24 zam planlıyorlar. Ticaret mantığıyla bakanlara yüzde 24 de, yüzde 54 de az gelir. Yüzde 24 zam olursa besici kazanmaz. Neden yüzde 24? Nasıl belirleniyor bu zam oranı? Tornadan mı çıkarılıyor? Çikolata kalıbı değil ki bu, neye göre yüzde 24’lük zam? Bu mantıkla yüzde 100 zam bile diyebilirler. Bunlara itibar edilmemeli. Piyasadaki dengeleri altüst etmek istiyorlar. Bu baronlar aradan çekilirse zam değil indirim gelir. Lobiyi yönlendiren bir grup var. Bunların üzerine gideceğiz ve deşifre edeceğiz.”