Çakal Carlos'un eşi ve avukatı Isabelle Coutant Peyre hayatını kaybetti

Uzun süre Çakal Carlos'un avukatlığını yapmış olan Isabelle Coutant Peyre, 12 Nisan Cuma günü kanserden dolayı hayatını kaybetti

Çakal Carlos, Baran Dergisi'ne yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen Cuma, Isabelle Coutant Peyre kanserden vefat etti. Fransa'nın en iyi avukatıydı ve benim de baş avukatımdı. Isabelle'in çocuklarından biriyle Venezüella'ya gittiğini hatırlıyorum ve o zaman durum iyiydi, ama şimdi iyi değil. Bu çok zor bir durum ve ne olursa olsun hayatta kalacağız ve kazanmalıyız.

Isabelle Coutant Peyre hayatını verdi, sadece beni değil, parası olmayan insanları savundu ve onlara yardım etti. Çünkü onların sadece yardıma ihtiyacı vardı. Umarım cennete gider.

Her şey gönlünüzce olsun."

Isabelle Coutant Peyre kimdir?

Isabelle Coutant Peyre 5 Temmuz 1953'de Paris'te doğdu. Fransız avukat ve aktivisttir. En çok, çeşitli politik davaları ve müvekkillerini savunmasıyla tanınır.

Fransız bir avukat olan Jacques Vergès ile evlendi ve daha sonra boşandı. Vergès, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli davalarda tanınmış bir avukat olarak ün kazanmıştı.

Paris barosu avukatları konferansının sekreterliğini yaptı. Peyre aynı zamanda iş hukukuna katkı da sağladı.

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Coutant-Peyre, özellikle 20. yüzyılın sonlarından ve 21. yüzyılın başlarından itibaren çeşitli aktivist ve devrimcilerle ilgili davalar ve insan hakları konularında aktif bir rol oynadı.