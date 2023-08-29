Çakal Carlos: Türkiye’nin dibindeki adaların Yunanistan’a ait olması çok komik

Çakal Carlos Baran Haber'de yazdı: Yunan sınırları çok komik, adalar Türkiye'ye çok yakın ama Yunanistan’a ait. Yine de bu sorun dostane bir şekilde çözülmeli. Ben bu hususta Türklere katılıyorum.

Nijer'de bir savaş ihtimali ve vaziyeti var. Maalesef bazı Afrika hükümetleri de müdahale etmek istiyor, ABD ise buna hayır diyor. Çünkü eğer Afrika hükümetleri müdahale ederse, bu onların yenilmesi ve Rusların oradaki varlıklarını genişletmesinin yolunun açılması anlamına gelir. ABD emperyalist bir ülke ve ne yaptığını biliyor.

Fransız ordusu Nijer'i kesinlikle terk etmeli ve hepsi evlerine dönmeli, çünkü Afrika'da yapacak bir şeyleri yok. Fransızların Afrika'yı sömürgeleştirmesi Afrika’nın yaşadığı en kötü şeydi. Mesela İtalyanlar Afrika'nın bazı bölgelerini sömürgeleştirdiklerinde insanlar için iyi bir anı bıraktılar. Bu sömürgeciliği kabul ettiğim anlamına gelmiyor ama İtalyanlar nisbeten de olsa iyiydi. Fakat Fransızlar her yerde sadece soruna sebep oldular. Ümid ediyorum Fransa Cumhurbaşkanı gerekli tedbirleri alır ve Fransız ordusu Afrika'yı terk eder.

Nijer'deki durum çok özel. Yıllardır gerilla tipi örgütlenen İslamcı örgütler var, ama ne yazık ki yanılıyorlar. İslam'ı bu tür davranışlarıyla diğerlerinin nazarında değersizleştirecekler. Müslümanlar diğerlerinin hukukuna saygı duyar. Peygamber ve onu takip edenler her zaman doğru işler yaptılar ve fethettikleri toprakların insanlarının hukukuna saygı gösterdiler. Bu insanların çoğu Müslüman oldu; ama Hıristiyan ya da Yahudi olarak kalanlara, hatta diğerleri de saygı gördü. Onlara inançlarına sahip olma hakkı tanıdılar. Müslüman gerillaları severim, Usame Bin Ladin harika bir adamdı. Onunla ilk kez 17 yaşındayken şahsen tanışmıştım, Sudan'daydı. 50 milyon dolara satılmıştı; ama Suudiler onu geri almak istemediği için şanslıydı. ABD de onu götüremedi. Bu yüzden onu tutuklayamadılar ve o da kaçmayı başardı.

Türkiye’ye dönersek, ne olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hata yapmayacağını ümid ediyorum. O zeki bir adam, bir vatansever ve bir Müslüman. Ama Katar ile entegrasyon iyi olmasına mukabil yeterli değil. Türkiye'de ve bölgede barış olmalı.

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Suriye'de korkunç bir savaş var, karışıklık var. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti her şeyi temizleyecektir; ama ağır ilerliyorlar. Çünkü ülkedeki vaziyeti biliyorlar, bu kolay değil. Kürtler, Suriyelilerin düşmanı değil. Türkiye'deki ayaklanmadan sonra 1930'larda oraya gelen Kürtlere vatandaşlık verildi. Ve onlar Suriye vatandaşı. Amerikalılar bu insanları manipüle etmeye çalışıyor; ama bu işe yaramayacak. Çünkü Kürtler iyi insanlar ve saygıyı hak ediyorlar.

Türkiye zengin bir ülke; fakat bugünlerde ekonomik olarak çok zor bir durumda. Türk lirasının şu anda hiçbir değeri yok, eskiden bir referanstı.

Ben eski bir komünistim ve Allah’a inanıyorum. Unutmamalıyız ki herkes Müslüman değil, Müslümanların bile hepsi aynı şekilde düşünmüyor. Ben bir Müslümanım, Hıristiyanlara ve Yahudilere saygı duyuyorum. Yahudi yoldaşlarımız var. Filistin'deki en büyük operasyon, Filistin'de doğmuş Alman kökenli bir Yahudi tarafından yapıldı. Ortak hedef, İsrail hükümetini temizlemek zorundayız. İsrail hükümeti insanlığın düşmanıdır; Yahudilerin ve herkesin düşmanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile akıllıca ilişkileri var, ben doğru oyunu anlatmaya çalışıyorum, ümid ediyorum başarılı olurlar. Türkiye, Suudi Arabistan ile sınırlarını açtıracak, bu da iyi olacak, eğer Suudiler doğru kararları verebilirlerse, doğru kararlar derken, diğerlerinin fikirlerine saygı duymayı kastediyorum. Suudi Arabistan'ın dünyanın geri kalanıyla ve Türkiye ile iyi ilişkileri olacak.

Ümid ediyorum Yunanlılarla olan sorunu da çözerler. Yunan sınırları çok komik, adalar Türkiye'ye çok yakın ama Yunanistan’a ait. Yine de bu sorun dostane bir şekilde çözülmeli. Ben bu hususta Türklere katılıyorum.

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Doğduğum ülkeye, Venezüella'ya dönmek istiyorum. Venezüella'nın iki başkanı annemin, bir başkanı da babamın ailesindendi. Dolayısıyla biz ülkemizi seven insanlarız ve ilişkilerimizin yerli yerinde olması gerekir. Venezüella devlet başkanı hatalar yaptı. Bu burada olmam bunun kanıtı, serbest bırakılmalıydım. İktidarda oldukları için serbest bırakılmadım. Çünkü Fransa'da kalmamı istiyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı, büyük bir adam ve asker olan, garip bir şekilde ölen Venezüella Devlet Başkanı'na beni serbest bırakacağına dair söz vermişti. Onun zehirlendiğini ya da yaralandığını düşünüyorum. Şimdi iktidardaki bu insanlar bana karşılar ve niçin bana karşı olduklarını gerçekten bilmiyorum. Direniyorum, Venezüella'ya geri dönmeyi ümid ediyorum.

Komünist Parti'yi Bolivarcı devrimin baş düşmanı ilan ettiler. Venezüella Komünist Partisi, Latin Amerika'daki tek bağımsız partiydi. Venezüella liderleri hariç tüm Komünist Parti liderleri Sovyetler Birliği'nin ajanlarıydı. Onları biliyordum, onlarla tanıştım, bu tarih, onlar Sovyetlere karşı değillerdi, Sovyet destekçisiydi; ama onların ajanı da değillerdi. Venezüella hükümeti resmi olarak Bolivarcı devrimin ana düşmanının Komünist Parti olduğunu ilan etti. Bu çılgınlık, bu inanılmaz. Venezüella'nın hatalarını düzelteceğini düşünüyorum. Venezüella yeniden dünyanın en zengin ülkesi olacak. Dünyanın en zengin ülkesi dedim, çünkü Chavez iktidara gelene kadar dünyanın en zengin ülkesiydi. Şimdi ise tam bir sefalet içindeyiz, yeterli su yok, iletişim düzgün çalışmıyor, tam bir karmaşa. Elbette bunun nedeni emperyalist saldırganlık ama aynı zamanda hükümetin hataları…

Ne olacağını bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun Venezüella halkı ve tüm bölge halkları için barış olacak.

Allahü Ekber!

19.08.2023