Çakal Carlos: Lübnan-İsrail sınırı gelecekte Filistin sınırı olacak

Lübnan ile Siyonist İsrail Devleti arasındaki deniz sınırı düzenlemesinden bahsetmek istiyorum. Bu düzenleme dolaylı olarak Hizbullah tarafından desteklenmiştir. İsrailliler ve Siyonistler için çalışanlar Hizbullah'ı hain olarak suçlayamazlar. Onlar Orta Doğu'daki en büyük devrimci Şii gruptur. Anlaşma konusunda hükümeti desteklediler. Bu harika bir şey.

Savaşı kazandığımızda İsrail ile olan sınır gelecekte Filistin sınırı haline gelecek. Filistin halkı Yahudiler, Müslümanlar ve Hıristiyanlardan oluşuyor. Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar uzanan bir devletimiz var. Filistin'in gerçek sınırları kuzeyde Lübnan, doğuda Suriye ve Ürdün, güneyde ise Mısır'dır.

Tabii ki meseleler kolay değil. Çok fazla hain var. Bu hainlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Onlar hem İsrail devletini tanıyorlar hem de İsrail'in müttefikleridir.

Yıllar önce Arap Birliği'nin bir toplantısı vardı. İsrail'i yalnızlaştıran bazı insanlar heyet gönderdiler ama devletlerin başlarındakiler gelmedi. Örneğin Irak Kralı, Suudi Arabistan Kralı gelmedi. Hepsi ihanet etti.

Cezayir'de o kadar çok değişiklik oldu ki, bunlardan bazılarını bilmemiz gerekiyor. Cezayir kurtuluş savaşı verdi ve Cezayirliler vatansever insanlardı. Cezayir'in gerçek sınırlarını savundular. Burası Müslüman bir ülke ve esasında hiçbir zaman Hıristiyanlara ve Yahudilere de saldırmadılar. Ben Cezayir'deyken çoğunlukla Müslümanlar tarafından seçilen bir Yahudi milletvekili olduğunu hatırlıyorum. Bu Müslüman bir ülkede olacak kadar basit bir şey değil. Cezayir'de hükümetle alakalı gerçekten bir sorun var. Herkes onları desteklemiyor, öte yandan dışarıdan da düşmanları var. En azından bu hükümet Arap davasına, İslam davasına ve ülkeyi bağımsız bir cumhuriyet haline getirmek adına milyonlarca insanını feda ederek bedel ödeyen Cezayir halkına hainlik etmiyor.

Türk kardeşlerimiz tarih konusunda iyi değiller. Dünyanın başka bir yerinde yaşananları yeni nesil bilmiyor. Bu tarihi olaylar gençler için önemli. Cezayir bağımsızlığını kazandığında benim ülkemde herkes mutluydu.

Burada bir büyükelçimiz vardı. Şimdi emekli oldu. Babası Komünist Parti Polit Büro üyesiydi. Cezayir ve Batı Sahra'nın büyükelçisiydi. Batı Sahra'nın çoğu Fas tarafından işgal edilmişti. Bir İspanyol kolonisiydi ve bağımsız bir cumhuriyet oldu ama buna izin verilmedi. Cezayir onları tanıdı.

Faslılar harika insanlardır. Çoğunlukla Berberidirler. Bugünkü devletlerin çoğundan daha önce bir devletleri vardı. Saygı duyulması gereken bir tarihleri var. Ne yazık ki iyi niyetli insanların ellerinde değiller. 2. Hasan’nın oğlu olan kral bir homoseksüel. Berbat bir durum. 2. Hasan bir devrimci değildi ve İsrail'in müttefikiydi ama en azından bir erkekti. Umarım Fas tekrar bağımsız olur. İsrail ile 2020'den beri resmi ilişkileri var.

Ne olacağını bilmiyoruz ama ben Allah'a ve dünya halklarına güveniyorum. Dünyanın her yerinde Küba, Venezuela ve NATO'nun ilk üyelerinden biri olan ama şimdi tam bağımsız olmaya çalışan Türkiye gibi vatansever yöneticilerimiz olacak.

Fransa siyasetinde Jordan Bardella adında genç bir adam var. Kendisi resmi olarak Ulusal Birlik Partisi’nin yeni lideri. Ailesi aslen İtalyan ve İtalya'dan Fransa'ya göç etmişler. Ulusal Cephe her zaman iyi bir konuma sahipti. Kurucusu hala hayatta ama çok yaşlı.

Her neyse, devrim inancına güvenmek zorundayız ve dünyadaki tüm insanlar bir gün özgür olacak. İnşallah Türkiye’de vatansever muhalefet seçimlerden sonra hükümetle bir anlaşma yapar. Ve bütün vatansever partilerin temsil edildiği bir koalisyon hükümeti kurulur.

Allahü Ekber!