  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP yandaşı Ruşen'den Ekrem'e Atatürk ayarı

BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

İşte İsrail’in kanlı planı! ‘Hibrit Kıyamet’ ile Ortadoğu’yu böyle yok edecekler

13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adama köylü kadınları işte böyle ders verdi! Saniye saniye görüntülendi

Gram altında 3. Dünya Savaşı bombası! İslam Memiş tarih verdi

CHP’li belediye O camiyi yapmayacağız! AK Parti’den açıklama “Biz Yapacağız”

‘Futbola rahatlık getirir’ diyerek duyurdular! Devrim olacak futbolda devrim… Dünya bu olayı konuşuyor!

Türkiye ile yapılan anlaşma Yunanistan'a bayram ettirdi! 'Ülkeye huzur getirdi' diyerek duyurdular

CHP ve yavrularının tek amacı! Darbe anayasasına dokundurtmayız!

Acun Ilıcalı’yı çileden çıkarttı! Bakalım cevabı ne olacak? Derbi öncesi kılıçlar çekildi…
Dünya Çakal Carlos: "İsrail hükümeti yasal değil, mutlaka ortadan kalkacak!"
Dünya

Çakal Carlos: "İsrail hükümeti yasal değil, mutlaka ortadan kalkacak!"

Yeniakit Publisher
2024-09-20 17:36:00 - 2024-09-20 17:36:39
Çakal Carlos: "İsrail hükümeti yasal değil, mutlaka ortadan kalkacak!"

Çakal Carlos Baran Haber'de yazdı: Mevcut İsrail hükümeti de yasal değil, dünyadaki bazı ülkeler onları yine de tanıyor. Ama mutlaka ortadan kalkacaklar.

Çakal Carlos Baran Haber'de yazdı: Mevcut İsrail hükümeti de yasal değil, dünyadaki bazı ülkeler onları yine de tanıyor. Ama mutlaka ortadan kalkacaklar.
İsrail devleti yasadışıdır ve halkı çoğunlukla Filistin kökenli değildir. Aşkenaz ve Sefarad olmak üzere iki tür Yahudi vardır. Sefaradlar Filistin kökenlidir, fakat Aşkenazlar Rusya'nın doğusundan gelirler.

Kırım'ı işgal eden Rus kraliçesi tarafından kovuldular. O dönemde Rus ordusunda görevli Venezuelalı bir albay olan Francisca de Miranda da vardı, o da Rusya'ya sürgün edilmişti. Şimdi Ukrayna olarak bilinen topraklar Türk toprağıydı. Türklerin hepsi değil, ama çoğu kovuldu. Bunların bazıları Yahudi’ydi ve bu insanlara Aşkenaz deniyor. Yahudi kökenli bile değillerdir. Şu anda Filistin'dekiler de bunlardır. Biz bu insanları güçlendirdik ve onlar korkunç suçlar işliyorlar. Sefaradlar Filistin kökenlidir ve orada yaşamaya hakları var, diğerlerinin ise buna hakkı yok.

Bir Filistin devleti olmalı, zaman meselesi. Mevcut İsrail hükümeti de yasal değil, dünyadaki bazı ülkeler onları yine de tanıyor. Ama mutlaka ortadan kalkacaklar. Bir şeyi unutmayalım, İsrail'de iktidarda olan adam, başbakan bir suçlu. Ağabeyi özel kuvvetlerde albaydı ve Entebbe'de öldü ve benim bebeğime hamile olan bir kız, bir Alman yoldaş tarafından öldürüldü. Dolayısıyla bu soruna İsrail Başbakanı üzerinden şahsen dahilim. Kendilerine ait olmayan bir bölgeyi işgal ettiklerini asla unutmamalıyız.

Tekrar vurgulamak gerekirse Ukrayna Türk hakimiyeti altındaki bir bölgeydi, şimdi de Ukrayna'da Türkler var. Sorunlar, ne olursa olsun, ortadan kaldırılmalılar. Ukrayna, özgürleştirilmesi gereken bir bölge haline geldi ve Rusya'nın bir parçası olacak. Neden olmasın? Çünkü Türkler maalesef orada azınlık durumundalar ve diğer insanlar tarafından ayrımcılığa uğruyorlar. Unutmayın ki bu ülkenin cumhurbaşkanı bir Yahudi. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Rusya devlet başkanı bu insanlara saldırarak doğru olanı yapıyor.

Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah!

Allahu Ekber!

Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail vuruldu
Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail vuruldu

Dünya

Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail vuruldu

Trump" target="_blank">
‘İsrail 2 yıl içinde…’ Umarız dediğin olur siyonist yalakası Trump
‘İsrail 2 yıl içinde…’ Umarız dediğin olur siyonist yalakası Trump

Gündem

‘İsrail 2 yıl içinde…’ Umarız dediğin olur siyonist yalakası Trump

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

Dünya

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23