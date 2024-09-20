Çakal Carlos: "İsrail hükümeti yasal değil, mutlaka ortadan kalkacak!"

Çakal Carlos Baran Haber'de yazdı: Mevcut İsrail hükümeti de yasal değil, dünyadaki bazı ülkeler onları yine de tanıyor. Ama mutlaka ortadan kalkacaklar.

İsrail devleti yasadışıdır ve halkı çoğunlukla Filistin kökenli değildir. Aşkenaz ve Sefarad olmak üzere iki tür Yahudi vardır. Sefaradlar Filistin kökenlidir, fakat Aşkenazlar Rusya'nın doğusundan gelirler.

Kırım'ı işgal eden Rus kraliçesi tarafından kovuldular. O dönemde Rus ordusunda görevli Venezuelalı bir albay olan Francisca de Miranda da vardı, o da Rusya'ya sürgün edilmişti. Şimdi Ukrayna olarak bilinen topraklar Türk toprağıydı. Türklerin hepsi değil, ama çoğu kovuldu. Bunların bazıları Yahudi’ydi ve bu insanlara Aşkenaz deniyor. Yahudi kökenli bile değillerdir. Şu anda Filistin'dekiler de bunlardır. Biz bu insanları güçlendirdik ve onlar korkunç suçlar işliyorlar. Sefaradlar Filistin kökenlidir ve orada yaşamaya hakları var, diğerlerinin ise buna hakkı yok.

Bir Filistin devleti olmalı, zaman meselesi. Mevcut İsrail hükümeti de yasal değil, dünyadaki bazı ülkeler onları yine de tanıyor. Ama mutlaka ortadan kalkacaklar. Bir şeyi unutmayalım, İsrail'de iktidarda olan adam, başbakan bir suçlu. Ağabeyi özel kuvvetlerde albaydı ve Entebbe'de öldü ve benim bebeğime hamile olan bir kız, bir Alman yoldaş tarafından öldürüldü. Dolayısıyla bu soruna İsrail Başbakanı üzerinden şahsen dahilim. Kendilerine ait olmayan bir bölgeyi işgal ettiklerini asla unutmamalıyız.

Tekrar vurgulamak gerekirse Ukrayna Türk hakimiyeti altındaki bir bölgeydi, şimdi de Ukrayna'da Türkler var. Sorunlar, ne olursa olsun, ortadan kaldırılmalılar. Ukrayna, özgürleştirilmesi gereken bir bölge haline geldi ve Rusya'nın bir parçası olacak. Neden olmasın? Çünkü Türkler maalesef orada azınlık durumundalar ve diğer insanlar tarafından ayrımcılığa uğruyorlar. Unutmayın ki bu ülkenin cumhurbaşkanı bir Yahudi. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Rusya devlet başkanı bu insanlara saldırarak doğru olanı yapıyor.

Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah!

Allahu Ekber!