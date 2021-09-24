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Dünya Çakal Carlos hakkında karar verildi
Dünya

Çakal Carlos hakkında karar verildi

"Çakal Carlos" lakabıyla tanınan Baran dergisi yazarı Salim Muhammed, üçüncü kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:21:00 -
Çakal Carlos hakkında karar verildi

'Çakal Carlos' lakabıyla tanınan ve 1970'lerden itibaren ABD ve İsrail’e yönelik birçok saldırının sorumlusu olan Venezuelalı Salim Muhammed açtığı temyiz davasını kaybetti.

'Çakal Carlos' lakabıyla tanınan ve 1970'lerden itibaren ABD ve İsrail’e yönelik birçok saldırının sorumlusu olan Venezuelalı Salim Muhammed açtığı temyiz davasını kaybetti.

Fransız yargısı, 1974’de Paris’te bir AVM’ye düzenlediği saldırıdan ötürü Salim Muhammed’i üçüncü kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Çakal Carlos, 1975’te İslam’ı seçerek Müslüman olmuş, insanlığın hak ve adalet temelli geleceği için İslam’ın tek yol olduğunu haykırmıştı.

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