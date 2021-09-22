Çakal Carlos hakkında flaş gelişme

Dünyanın bir zamanlar en çok aranan adamlarından biri olan Venezüellalı ‘Çakal Carlos’, üç müebbet hapis cezasından birinin düşürülmesi için bugün Paris'te mahkemeye çıktı.

Gerçek adı Ilich Ramirez Sanchez olan 'Çakal Carlos', Sudan'da yakalandığı 1994 yılından bu yana Fransa'da cezaevinde bulunuyor.

Fransa'da 1974 yılında bir alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırıdan dolayı suçlu bulunan Carlos, üç kez müebbet hapse mahkum edilmişti.

'27.5 yıldır zorunlu tatildeyim'

4 yıl içinde üçüncü kez hakim karşısına çıkan 'Çakal Carlos', duruşmanın başında esprili bir şekilde "27.5 yıldır Fransa'da zorunlu tatildeyim" dedi.



Filistin davasını desteklemek için çeşitli saldırılar gerçekleştiren Carlos, 2017 yılında cinayetten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve mahkeme kararı temyizde onandı.

Ancak 2019'da Fransa'da yargıtay, Carlos'un cezasını yeniden gözden geçirmek için davayı mahkemeye geri gönderdi. Yargıtay, aynı suçtan iki kez mahkum edilmesi anlamına geldiği için Carlos'un hem el bombası taşımaktan hem de kullanmaktan mahkum edilmemesi gerektiğini söyledi.

Carlos, Paris'te Saint-Germain-des-Pres'teki Publicis Eczanesi'ne yapılan saldırının sorumluluğunu ise reddediyor. Saldırıdan sonra hiçbir DNA kanıtı veya parmak izi bulunamasa da eski bir silah arkadaşı Carlos'u saldırıyla ilişkilendirmişti.

Carlos ayrıca, 1975 yılında iki Fransız polis memurunun ve bir polis muhbirinin öldürülmesinin yanı sıra, 1982 ve 1983 yıllarında Paris ve Marsilya'da toplam 11 kişinin ölümüne ve onlarcasının yaralanmasına neden olan bir dizi bombalı saldırı nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

12 Ekim 1949'da Karakas'ta varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Carlos, gençken komünist bir gruba katıldı ve radikal Marksist Filistinli bir gruba katılmadan önce Moskova'da eğitim gördü.

'Devrim benim işim'

2018'de bir Fransız mahkemesine verdiği demeçte, "Ben profesyonel bir devrimciyim, devrim benim işim" ifadelerini kullanmıştı.

1975'te OPEC petrol kartelinin Viyana'daki toplantısına bir saldırı düzenledikten sonra dünyanın en çok aranan kaçaklarından biri haline geldi.

Carlos ve diğer 5 silahlı kişi, bu saldırıda 11 enerji bakanını ve düzinelerce başkasını rehin aldı. Avusturya makamları, Carlos'u ve ekibini yaklaşık 40 rehineyle Cezayir'e uçurmak için bir uçak sağlamayı kabul etmeden önce 3 kişi öldü. Rehineler daha sonra ağır bir fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Saldırıları büyük ses getiren 'Çakal Carlos', şimdi hakkında verilen 3 müebbet hapis cezası kararını hafifletmek istiyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Carlos, daha önceki duruşmalarda da aleyhinde kanıt olmadığını ve yargılamanın ‘absürd’ olduğunu savunmuştu.