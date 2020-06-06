İSTANBUL (AA) - Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Cahit Zarifoğlu Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Haftası etkinlikleri kapsamında lisenin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra eski Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına da konuk oldu.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can Zarifoğlu'nun kültür ve edebiyat dünyasının önemli bir siması olduğuna işaret ederek, çalışmalarıyla her zaman okurların ufkunu açtığını ve gençlere rehberlik ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da eserlerindeki üslubuyla Zarifoğlu'nun Türk edebiyatında bir çığır açtığının altını çizerek, böyle bir çalışmaya imza atmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.



Etkinliğe aile adına katılan Betül Zarifoğlu da bu sempozyumu çok kıymetli bulduğunu, babasının "Ağaçlar" adlı eserinin en sevdiği şiir olduğunu belirterek, şiirin son mısrasını öğrencilerle paylaştı.

Yaklaşık 3 saat süren programda, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Cahit Zarifoğlu'nun hayatı ve eserleri hakkında sunum yaparak, şiirlerini seslendirdi.











