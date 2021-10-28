  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çağrı yaptılar: Direnişi arttırın
Dünya

Çağrı yaptılar: Direnişi arttırın

Hamas Hareketi, işgal altındaki Batı Şeria'da artan işgalci İsrail'in yerleşim projelerine karşı direnişi artırma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 00:20:00 -
Çağrı yaptılar: Direnişi arttırın

Hamas Hareketi, işgal altındaki Batı Şeria'da artan işgalci İsrail'in yerleşim projelerine karşı direnişi artırma çağrısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, terörist İsrail makamlarının Batı Şeria'da 3 bin 144 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Direnişi artırma çağrısı yapan Kasım, işgalci İsrail'in kararını "gerçek bir savaş suçu" olarak değerlendirirken, bu onayın "yerli nüfusun yerinden edilmesi ve toprakların ele geçirilmesi yoluyla Filistin varlığına karşı açık Siyonist savaşın devamı" olduğunu söyledi.

Alının son kararın da işgalci İsrail yönetimlerinin genel genişlemeci tutumuna uygun olduğunu ifade eden Kasım, Filistin yönetimine de yasadışı yerleşimcilere güvenlik sağlayan İsrail'le güvenlik için koordinasyon sağlamayı durdurma çağrısında bulundu.

Filistin, terörist İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylamasını kınamıştı.

İşgalci İsrail yönetimi, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylamıştı.

Bu kararla işgalci İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küstah tehdit: 2023'te yüzde 90 oy alsa da onu oradan indireceğiz
Gündem

Küstah tehdit: 2023'te yüzde 90 oy alsa da onu oradan indireceğiz

İstanbul'da 'kendine muhabir' isimli bir Youtube kanalına röportaj veren bir kişi AK Parti iktidarına ilişkin küstah tehditler savurdu. ..
Davutoğlu bir kez daha taca çıkıyor! Erdoğan’a söylediğini Temurci’ye de söyledin mi?
Siyaset

Davutoğlu bir kez daha taca çıkıyor! Erdoğan’a söylediğini Temurci’ye de söyledin mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin iç işlerine karışarak Gezi finansörü Osman Kavala’nın serbest bırakılmasın isteyen 10 büyükelçini..
Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı
Dünya

Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı

Fransa'da İslam düşmanı cumhurbaşkanı aday adayı olan Eric Zemmour, sokak röportajında, gerçekte tesettürlü olmadığı öğrenilen kadına canlı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay