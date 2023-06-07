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Spor Çağrı yapılmıştı: Tarihi rekor kırmıştı, hodri meydan dediler ve Milli golcü Kadıköy'e geliyor...
Spor

Çağrı yapılmıştı: Tarihi rekor kırmıştı, hodri meydan dediler ve Milli golcü Kadıköy'e geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-06-07 15:24:00 -
Çağrı yapılmıştı: Tarihi rekor kırmıştı, hodri meydan dediler ve Milli golcü Kadıköy'e geliyor...

Bu sezon şampiyonluk yarışını ezeli rakibi olan Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de transfer çalışması erken başladı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli ekipte ilk olarak golcü olan milli yıldız için düğmeye basıldı.

Bu sezon şampiyonluk yarışını ezeli rakibi olan Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de transfer çalışması erken başladı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli ekipte ilk olarak golcü olan milli yıldız için düğmeye basıldı.

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar sezonun son maçında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederken sarı lacivertlilerde Jorge Jesus ile yolları ayırmaya hazırlanılıyor. Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe’de transfer düğmesine erken basıldı. İlk olarak golcü bir futbolcu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli ekipte listenin başında milli yıldız var.

TRT Spor’daki habere göre Enner Valencia ve Serdar Dursun’un takımdan ayrılma ihtimaline karşı yerli golcü arayışına giren Fenerbahçe, Hangikredi Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i gündemine aldı. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla ilgi odağı olan Nayir, sezonun en fazla gol atan yerli oyuncusu konumunda.

Ümraniyespor'la bu sezon 32 maçta forma giyen Umut Nayir, 17 gol atarken, 3 asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce Beşiktaş, Hajduk Split, Bitexen Giresunspor ve Bursaspor gibi takımlarda mücadele etti.
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