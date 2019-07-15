Çağlar Söyüncü kimdir nereli ve kaç yaşında? Çağlar Söyüncü Beşiktaş transfer

Son dakika Beşiktaş transfer haber: İngiltere Premier Lig’de top koşturan Çağlar Söyüncü'den Beşiktaş’a transfere yeşil ışık yakmasıyla birlikte Çağlar Söyüncü Beşiktaş’a transfer mi olacak? Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü nereli ve kaç yaşında? Çağlar Söyüncü hangi takımlarda oynadı? Gibi sorular da sorulmaya başlandı. Çağlar Fatih Terim tarafından Mill Takım'a seçilmişti. İşte Çağlar Söyüncü biyografisi.

Çağlar Söyüncü kimdir?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996'da İzmir'de dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Menemen Belediyespor altyapısında başladı, bir yıl sonra Bucaspor'a geçti. 2 yıl burada futbol eğitimi gördükten sonra 2014'te Altınordu'ya geldi. 1.87 metre boyundaki Çağlar Söyüncü, bu sezon PTT 1. Lig'de 14 maçta forma giydi. 2 gol attı. Çağlar Söyüncü, U18 ve U19 milli takımlarında da oynadı. 2016 sezonunda Almanya’nın köklü kulüplerinden olan ve bu sene tekrar Bundesliga Ligine yükselen SC Freiburg takımına transfer olmuştur. Çağlar Söyüncü, Fatih Terim tarafından Mill Takım'a seçildi. Çağlar Söyüncü 2 sezon boyunca Freiburg formasıyla 54 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Arsenal'in Çağlar'ın bonservisi için Alman Kulübü'ne 20 - 30 milyon Euro civarında bonservis ödemesi bekleniyor.