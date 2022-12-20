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Spor Çağlar Söyüncü için imza vakti geldi! Hayırlı olsun...
Spor

Çağlar Söyüncü için imza vakti geldi! Hayırlı olsun...

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anılıyor. Leicester City'de misyonunu tamamladığı için ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun transferine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 16:10:00 -
Çağlar Söyüncü için imza vakti geldi! Hayırlı olsun...

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anılıyor. Leicester City'de misyonunu tamamladığı için ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun transferine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girdi. Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

Ocak ayından itibaren transfer görüşmeleri yapabilecek milli savunmacı, transfer iddiaları da çıkmaya başladı. İspanyol basının yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle de kadroya katılabileceği iddia edildi.

 

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