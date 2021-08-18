Çağlar Cilara kovulduğu yere geri döndü!

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Algı operasyonlarının ve manipülasyonları ile bilinen sözde gazeteci Çağlar Cilara, Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV5'e 31 Mart 2019 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş'ı çıkardı.

LGBT'lileri savuranarak adeta TV5'te sapkınların propagandasını yapan Taş, "LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün de böyle düşünüyorduk. Bugün de böyle düşünüyoruz. Biz onların insanca yaşamalarını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Büyük tepki çekti

Skandalın ardından gelen tepkilere dayanamayan TV5, Çağlar Cilara'yı kovmuştu. Karara tepki gösteren Cilara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti.

"TV5 macerası da bitti. Türkiye'de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin"

Kovulduğu yere geri döndü!

Eşcinsel sapkınların propagandasının yapılmasına göz yuman Çağlar Cilara, kovulmasının ardından tepki gösterdiği TV5'e geri döndü.