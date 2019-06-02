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Çağlar Cilara kimdir nerelidir? Çağlar Cilara nerede çalışmakta?

Sosyal medya hesabından tıp öğrencisi olduğu belirten başörtülü genç kızı hedef gösteren ve rencide eden Çağlar Cilara, "Tıp öğrencisinin Nihat Hatipoğlu'na sorusu: Hocam ameliyat anında namaz vakti gelirse ameliyatı bırakıp namaz kılmak daha fazla sevap değil mi?" ifadesiyle skandal paylaşımında bulununca kimdir bu Çağlar Cilara sorusu sorulmaya başladı. Peki Çağlar Cilara kimdir nerelidir? Çağlar Cilara nerede çalışmakta?

02 Haziran 2019 Pazar 09:14
Çağlar Cilara kimdir nerelidir? Çağlar Cilara nerede çalışmakta?

Sosyal medya hesabından tıp öğrencisi olduğu belirten başörtülü genç kızı hedef gösteren ve rencide eden Çağlar Cilara, "Tıp öğrencisinin Nihat Hatipoğlu'na sorusu: Hocam ameliyat anında namaz vakti gelirse ameliyatı bırakıp namaz kılmak daha fazla sevap değil mi?" ifadesiyle skandal paylaşımında bulununca kimdir bu Çağlar Cilara sorusu sorulmaya başladı. Peki Çağlar Cilara kimdir nerelidir? Çağlar Cilara nerede çalışmakta?

Çağlar Cilara kimdir?

Yaşantısını uzun yıllardır İstanbul Beykoz’da sürdürmektedir. KRT Televizyonu’nda Haber Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca yaşadığı Beykoz’un en büyük gazetelerinden olan Dost Beykoz’da yazan Çağlar Cilara İlkokul ve Ortaokul eğitimini Beykoz’da tamamlamıştır.

Üniversite döneminde Karadeniz Tv’de program yapmaya başlamış ardından Kültür Tv’de Haber Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Ayrıca 98.2 Karadeniz FM’de saat başı haber bülteni’nin yanı sıra Kültür Tv ekranlarında hafta içi hergün Haber Özel adlı programı hazırlayıp sunmaktadır. Son dönemde ise Hafta içi her gün Halk Tv ekranlarında saat 15’te Günün Konuğu programında konuklarını ağırlamaktadır.

2007 yılında Kültürlerde Kurban isimli sinema filminde de oyuncu olarak yer alan Çağlar Cilara İstanbul Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Baba tarafından aslen Trabzonludur. 2014 yılında Zeynep Yaşa ile evlenmiştir.

Çağlar Cilara, Erbakan'ın kanalında LGBT propagandası yapılmasına izin verdi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, TV5'te gazeteci Çağlar Cilara'nın programında yaptığı konuşmasında "LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün de böyle düşünüyorduk. Bugün de böyle düşünüyoruz. Biz onların insanca yaşamalarını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Taş'ın söz konusu ifadelerinin ardından sosyal medyada başlayan tartışma sonucunda ise, TV5 tarafından yapılan açıklamada Cilara'nın programının yayından kaldırıldığı duyrulmuştu. 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:14
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