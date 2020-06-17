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Spor

Çağlar: “Antrenör adaylarıyla iletişim halindeyiz”

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare’de Basketbol Şube Sorumlusu Can Çağlar, yeni sezon planlamaları hakkında bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:53:08 -
Çağlar: “Antrenör adaylarıyla iletişim halindeyiz”

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare’de Basketbol Şube Sorumlusu Can Çağlar, yeni sezon planlamaları hakkında bilgi verdi.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele ettiği ilk sezonda başarılı bir grafik sergileyen Elazığ İl Özel İdare’de, yeni sezon planlaması yapılmaya başladı. Basketbol Şube Sorumlusu Can Çağlar, yönetim kurulu ile ilk toplantılarını geçtiğimiz hafta yaptıklarını belirterek, yeni Elazığ Valisi Erkaya Yırık’la yapacakları görüşmenin ardından yol haritası belirleyeceklerini söyledi.


Başantrenör belirlenmesinin ardından takımın iç ve dış transfere yoğunlaşacağını dile getiren Çağlar, “Geçtiğimiz sezon Olcay Orak hocamızla başarılı bir performans sergilemiştik. Takımımız ilk yılı olmasına rağmen önemli galibiyetlere imza attı. Özellikle Elazığ depremi öncesi iç sahada iddialı takımlara karşı değerli galibiyetler aldık. Dileğimiz yeni sezonda da taraftarlarımızla birlikte güzel hedefler yakalamak. Başantrenörümüz Olcay Orak dahil, hoca adaylarıyla iletişim halindeyiz. En doğru kararı vermek için uğraşacağız. Hocamızı belirledikten sonra hem Avrupa, hem de ligde başarıyla mücadele edecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Sayın valimizle hedefler hakkında bir görüşme gerçekleştireceğiz ve o hedef doğrultusunda yola koyulacağız” dedi.

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