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Spor Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti
Spor

Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti

Milli tenisçi, Sırp raket Natalija Kostic'e 2-1 yenilerek ana tabloya kalma şansını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:55:21 -
Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti


ANKARA (AA) - Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemesinde ikinci turda Sırp tenisçi Natalija Kostic'e 2-1 yenilerek ana tabloya kalma şansını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Eylül'de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelerde mücadele eden Çağla, ilk turda Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 2-1 yenmişti.

İkinci eleme turunda dünya sıralamasında 202. sırada bulunan Kostic'le karşılaşan klasmanın 173. basamağındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci sette iyi servis atan Çağla, seti 6-2 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Son sette rakibinin iki kez servis kırmasını engelleyemeyen Çağla, seti 6-2 maçı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Bu sonuçta sezonun son grand slam turnuvasıda Türk tenisçi kalmadı. Erkeklerde Cem İlkel, kadınlarda ise Pemra Özgen ilk turda rakiplerine elenmişti.

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