"Çağdaş yaşam" budalalığı göğüs kanserini artırdı

Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra kadınlarda ikinci ölüm sebebi.. Kadınların tam kâbusu. Çünki erkeklerden ziyade kadınları tehdit ediyor. Tehdit edilen kadınların büyük çoğunluğu büyük şehirlerde yaşayan “modernleşme çarkı” içine çekilen kadınlar. Bunların ortak özelliği çocuksuz veya az çocuklu olmaları ve iş hayatında bulunmaları. Tahminlere göre 20 yılda 25 milyon kadın meme kanserine yakalanacak; bunun yüzde 70’i Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde olacak. Çünki “çağdaş yaşam” kadınları meme kanserine doğru adeta bile bile çekiyor. İş hayatının stresine, yorgunluğuna çekilen, doğum yapmaktan ve en önemlisi bebeğini emzirmekten uzaklaştırılan kadın, yaradılış hikmetinin dışında bir yaşama iteklendikçe, kanser riski de o oranda artıyor.

Meme kanserlerinin yüzde 99’u kadınlarda, yüzde 1’i erkeklerde görülüyor ve dünyada her yıl 8 kadından, Türkiye de ise 10 kadından biri meme kanserine yakalanıyor.

Doğum yapan ve bebeğini en az iki yaşına kadar emziren kadınların meme kanserine yakalanma riskinin az olduğunu bilimsel araştırmalar belgeliyor. ABD'de yapılan bir araştırma, doğum yapan ve emziren kadınların, bebekten anneye geçen ve koruyucu etkisi olan hücreler sayesinde meme kanserine yakalanma riskinin daha az olabileceğini ortaya koydu.

Waşington Eyalet Üniversitesi Kanserle Mücadele Araştırma Merkezi'ndeki bilim adamlarının yaptığı araştırma bunu açıkça gösteriyor. Araştırma ''Cancer Research'' adlı dergide de yayınlandı. Bunları bile bile bizdeki “çağdaş yaşam” budalalığını rehber edinmişler, genç kızları, kadınları çalışma hayatına çekmeye, doğum yapmaktan ve bebeğini emzirmekten uzaklaştırmaya çabalıyor.

Ve maalesef yetişen yeni nesiller kendilerine kurulan tuzağı farkedemiyor...

Diş eti çekilmesi en önemli belirti

Orta yaş ve üzeri kadınlarda yapılan incelemelere göre diş çekilme hastalığı olanların meme kanserine yakalanma ihtimali diğerlerine göre yüzde 14 daha fazla. Buffalo Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmaya 73.000 menopoz sonrası kadın katıldı. Araştırmaya alınan kadınların tamamı en başta kansersiz kadınlardı. Yaklaşık yüzde 25’inde periodontal hastalık tespit edildi. Yani kısaca diş eti çekilmesi hastalığı diyebiliriz. Diş eti çekilmesi hastalığı, diş eti sınırının mine seviyesinin altına düşerek kök yüzeyinin açılması olarak tanımlanabilir. Daha önce yapılan araştırmalar diş eti çekilmesinin felç, diyabet, kanser, kalp ve kardiyovasküler sorun ve hastalıklara yol açabileceği belirlenmişti. Yaklaşık 6.5 yıl sonra bilimciler araştırmaya katılan kadınlardan 2.100’ünde meme kanseri tespit etti. Diş eti çekilme riskinin, dolayısıyla meme kanseri riskinin sigara içen kadınlarda yüzde 36 daha fazla olduğu tespit edildi.

Bütün alkoller riski artırıyor

Oakland Üniversitesi Sürekli Tıbbi Bakım Programından Dr. Arthur Klatsky başkanlığındaki araştırma ekibi tarafından yapılan araştırmada, şarap, bira ya da likör ne olursa olsun, bütün alkol çeşitlerinin meme kanseri riskini artırdığını ortaya koydu.

Araştırmada, alkollü içki tüketimi alışkanlığı olan 70 bin 33 kadına, sağlık tetkikleri sırasında sorular soruldu. 25 yıl sonra muayenelerinde bu kadınların 2 bin 829’una meme kanseri teşhisi kondu.

İtalya’daki Avrupa Onkoloji Enstitüsünden Patrick Maisonneuve ise bu verilerin şimdiye kadar büyük ölçüde göz ardı edilen risk faktörleri olduğunu ifade ederek, örneğin biradan daha sağlıklı olduğunu düşündükleri için kadınların şarap içmesinin doğru olmadığını, sorunun alkollü içkinin türüyle değil, tüketilen miktarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Uzmanlar, alkol tüketiminin, kandaki, kansere sebep olabilecek hormon düzeylerini artırdığını düşünüyor.

Uzmanlar artık meme kanseri konusunda alkolü suçlamak için yeterli kanıt olduğunu ve kamuoyunu riski göz önünde tutabilmeleri için eğitmeye başlamak gerektiğini belirtiyor.