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Spor Çağdaş Atan'dan kritik maçla ilgili açıklama! 'Onu Galatasaray'a sakladık!'
Spor

Çağdaş Atan'dan kritik maçla ilgili açıklama! 'Onu Galatasaray'a sakladık!'

Yeniakit Publisher
2023-04-10 19:30:00 -
Çağdaş Atan'dan kritik maçla ilgili açıklama! 'Onu Galatasaray'a sakladık!'

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Ümraniyespor'u ağırladı. Sarı - kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Ümraniyespor'u ağırladı. Sarı - kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayan Kayserispor, mücadeleyi 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Recep hoca ve Ümraniyespor futbolcuları pozitif futbolları ile fark yaratıyorlar. Ümraniyespor'un bugün bizi zorlayacağını biliyorduk. Bugün zordu, ona göre bir oyun oynadık. Çok mutluyuz. Oyuncularım çok çalışmanın faydalarını görüyor. Bu galibiyetin mimarı sadece oyuncular, teknik heyet ve idareciler değil, kulübümüzde çalışan herkesin katkısı oluyor. Şuan iyi bir pozisyondayız. Gözümüzü ilk 6'ya dikmedik diyemeyiz. Ligin sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. İlk 6 için ligin sonuna kadar savaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"MANE'Yİ GALATASARAY'A SAKLADIK"

Konuşmasına devam eden Atan, "Mane son 10-12 haftadır oynuyor. Arka adalesinde bir problem oldu. Galatasaray maçında kullanabilmek için riske etmedik. Ali Karimi yetişmeyecek. Carole'den ufak bir umudumuz var. Nurettin sezonu tamamen kapattı. Sadece Mane, Galatasaray maçında kesin olarak oynayacak diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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