Çağdaş Atan ile Okan Buruk arasında gerilim
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maç sonrasında Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın bitiş düdüğü sonrası kısa süren bir gerginlik yaşadı.
İkili daha sonra sorunu tatlıya bağladı. Çağdaş Atan'ın bu esnada, Okan Buruk'a "Ben seni seviyorum, özür diliyorum" dediği ekrandan duyuldu.
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