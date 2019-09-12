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Çadır yapmak için göçerlerin yolunu gözlüyor

Siirt’te çadır ustası Aydın Kılıç, Mayıs ayında yaylaya çıkan göçerlerin dönüş yolunu yolunu bekliyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:45
Çadır yapmak için göçerlerin yolunu gözlüyor

Siirt’te çadır ustası Aydın Kılıç, Mayıs ayında yaylaya çıkan göçerlerin dönüş yolunu yolunu bekliyor. Göçerler için çadır yapan Kılıç, bu sayede aile geçimini sağlıyor.


Siirt’ye yaklaşık 35 yıldır saraç işi ile uğraşan Aydın Kılıç, yıl boyunca göçerlerin dönüş yolunu beklediğini bu sayede çadır yapabildiğini söyledi. El emeğiyle günlerce göçerler için çadır, yaptığını belirten Kılıç, oğluyla beraber çalıştığını bu sayede aile geçimini sağladıklarını dile getirdi. Saraç ustası Kılıç, “Çadır işlerini yapıyorum. Göçerler yayladan döndükleri zaman onlar için çadır yapıyoruz. Çadırda barınaktır. Çok çadır yapıyoruz büyük ebatlarda. Mesela20’ye 10, 30’a 10 gibi büyük çadırlar yapıyoruz. Bu ebatlarda 500 ila bin koyun çadırlarda kalabilir. Çadırların ortalama tutarı 500 ila 2 bin lira arasındadır. Allah’a çok şükür işler iyidir, çalışıyoruz. Göçerler döndükleri zaman bizim işlerimiz açıldığı için onları bekliyoruz. İşlerimiz açılıyor Allah’a çok şükür durum iyidir" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:45
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