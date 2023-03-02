Çadır, barbunya, kan, soda.. Ve alkolcülerin ambargosu!

Ali İhsan Karahasanoğlu, Kızılay'a yönelik yıpratma çalışmalarına ve boykot çağrılarına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kimdir, necidir, kaç kuruşluk bir platformun başkanıdır, bilmiyorum..

Platform ismini de, başkanı olarak açıklanan kişinin adını soyadını da ilk defa duydum..

“Herkesi ciddiye alırsan, hayat yaşanmaz hale gelir” der geçebiliriz..

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Ama..

7,7 şiddetinde deprem yaşadığımız günde, bir profesör (Ahmet Ercan) çıkıp da, “Kadınlara tecavüz ediliyor” diye iftiralar atıyorsa..

Bir başka düzenbazın (Oğuzhan Uğur) platformundan, “Hatay’da baraj patladı, sular geliyor, kaçın kaçın” yalanları ile kurtarma çalışmaları 3-4 saat sekteye uğratılıyorsa..

Halk TV’nin moderatörü Şirin Payzın, “Depremde ölen kadınların kolları kesilip, bilezikleri alınıyor” yalanını uydurabiliyorsa..

Devlet ya bunların hakkından gelecek..

Ya da; devlet bunların hakkında gelene kadar, biz yalan-dolanları ifşa etmeyi, küçük-büyük demeden sürdüreceğiz.

Hele hele..

Toplumun bel kemiği olan, depremde en kritik görevleri üstlenen kurumları hedef alıp, “atış serbest” diyen rezilleri ifşa etmeyi, askerlik hizmeti gibi, vatan görevi olarak görüp bıkmadan, usanmadan ifa edeceğiz.

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