Caddelere iki dilli ’Önce Yaya’ görselleri çizildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya önceliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezinde, araç ile yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere Türkçe ve Kürtçe olmak üzere görsellerle desteklenen yazılama çalışmaları gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın 2019 yılını “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan etmesinin ardından kent merkezindeki caddelere Kürtçe ‘Peşi Peya’, Türkçe ‘Önce Yaya’ olmak üzere 2 dilli yazılmalar yapmaya başladı. Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğin yoğun olduğu caddelerde yapılan yazılmalar görsellerle destekleniyor.

Araç sürücülerinin yayalara öncelik vermesi için yapılan yazılmalarda ekipler, Bağlar Bağcılar Kamışlı Bulvarı’nda yaya geçitlerinin önlerine yolun gidiş ve geliş yönlerine görsellerle destekli yazılama yaptı. Araç sürücülerinin göreceği şekilde yola çizilen uyarıcı yazılar trafiğin aksamaması için gece geç saatlerde gerçekleşti. 2 dilli ‘‘Peşi Peya’, ‘Önce Yaya’ uyarıcılarının kalıcı hale gelmesi ve araç sürücülerinin dikkatini çekmesi için yazılama yapıldıktan sonra, yazıların üzerine cam küreciği maddesi döküldü.

Büyükşehir Belediyesi’nin, yaya güvenliği amacıyla görsellerle desteklenen yazılama çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan caddelerinde sürdüreceği kaydedildi.