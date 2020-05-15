  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Cadde ve sokaklar gençlerin

Kütahya’da, Korona virüs Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler, arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:47:42 -
Cadde ve sokaklar gençlerin

Kütahya’da, Korona virüs Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler, arkadaşlarıyla hasret giderdi.


Şehrin en işlek caddesi olan Sevgi Yolu’nda buluşan gençlerin kimi bayramlık kıyafet baktı, kimileri bisiklet bindi.


Maske takıp sosyal mesafeyi kuruyan gençler, yetkililere teşekkür etti.


Gençler, "40 gündür evdeyiz. Şehrimizin cadde ve sokaklarını ve arkadaşlarımızı özlemişiz.Hava güzel, 4 saatliğine de olsa özgürlük güzel. İnşallah yakında korona virüsü yenip eski günlerimize döneceğiz. Bizlere bu fırsatı veren büyüklerimize teşekkür ederiz" dediler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı