Çad lideri İdris Deby vurularak öldürüldü
Afrika ülkesi Çad’ta Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, sınır hattındaki operasyonda askerleri ziyaret ederken vuruldu ve 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno’nun, seçim zaferini kutlamak yerine hafta sonu Libya sınırındaki ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün (dün) hayatını kaybettiğini duyurdu.
11 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 6. defa kazandığı dün açıklanan Itno, 1990’dan bu yana ülkeyi yönetiyordu. Itno’nun oğlunun, Çad’ta geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapacağı belirtilirken, ülkede OHAL ilan edildi.