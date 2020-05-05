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Dünya

Çad Gölü havzasında 3,6 milyon kişi gıda sorunu yaşıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Çad Gölü havzasında en az 3,6 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:43:00 -
Çad Gölü havzasında 3,6 milyon kişi gıda sorunu yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Çad Gölü havzasında en az 3,6 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi.

OCHA'nın aylık raporunda, Çad Gölü havzasında terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarının insani durumu kötüleştirdiği, yaklaşık 400 bin çocuğun ciddi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bölgede halen 3,6 milyon insanın gıda güvensizliği yaşadığı belirtilen raporda, kurak sezonda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri hesaba katılmadan bile bu sayının 4,6 milyona çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Kovid-19 salgınının yayılmasının bölgedeki durumu daha da kötüleştireceği vurgulanan raporda, yerlerinden olan 2,7 milyon kişinin barınma ve gıda yoksunluğu, temiz su, hijyen ve temel sağlık hizmetlerine erişemediği, bu nedenle hastalık karşısında çok daha savunmasız olduğu aktarıldı.

Bu durumun giderilmesi için acil ve önemli miktarda destek ve kaynak gerektirdiğine dikkat çekilen raporda, Nisan 2020 itibarıyla gerekli 1,5 milyar dolar kaynağın sadece yüzde 8'inin bulunduğuna işaret edildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusu, Kamerun'un uzak kuzeyi, Nijer ve Çad'ın belli kısımlarını kapsayan Çad Gölü Havzası, Afrika kıtasının yüzde 8'ini kaplıyor ve 30 milyon nüfusu barındırıyor.

Nüfusun yarısından fazlası tarım, hayvan yetiştiriciliği ve Çad Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor.

 

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