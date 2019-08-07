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C vitamini deposu kestane şekeri bayramların en güzel hediyesi

İnsan sağlığına faydaları tescillenen kestane, şeker formlarıyla da aynı etkiyi gösteriyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:59
C vitamini deposu kestane şekeri bayramların en güzel hediyesi

İnsan sağlığına faydaları tescillenen kestane, şeker formlarıyla da aynı etkiyi gösteriyor. Kurban bayramında götürülebilecek en güzel hediyeler arasında yerini alan kestane şekeri vücut direncini arttırıyor ve sağlığa olumlu faydaları var.


Yaklaşan kurban bayramı öncesinde hediyelik satan işyerlerinde hareketlilik başladı. Bayramda yakınlarını ziyaret edecek olanları hediyelik alma telâşı sararken, ziyarete gidecekler veya ziyaretçi bekleyenler ikramlık alışverişleri hız verdiler. Son yıllarda bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezleri arasına giren kestane şekeri üreticileri artan talepleri karşılamak için büyük mesai harcıyor.


Kardelen Bursa Kestane Şekeri’nin üreticisi İlka Şekerleme’nin Kalite Kontrol ve AR-GE Yöneticisi Ebru Aygün, bayram öncesinde artan tüketici taleplerini karşılamak için çalıştıklarını söyledi. Ebru Aygün, Bursa’ya mahsus bir lezzet olan kestane şekerini tesislerinde titizlikle ürettiklerini bildirdi. Eski zamanlardan beri beslenmemizde önemli bir yer tutan kestanenin Türk kültüründe apayrı yeri olduğuna dikkat çeken Ebru Aygün, “Kestane, ülkemizde yapılan yemeklerde, lezzet verici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılıyor. Kestane şekeri, kestane pastası, kestane püresi, kestane ezmesi gibi tatlı formlarıyla da çok beğeniliyor” dedi.


Bursa’nın timsâli olan kestaneyi, şeker,pasta, ezme, püre, çikolata karışımlı olarak lezzetli bir şekilde tüketicilere sunmak için modern tesislerinde işlediklerini söyleyen Ebru Aygün, “Bizim önerimiz bayramlarda konuklarınıza çikolata veya baklava yerine, kestane şekeri ikram etmenizdir. Veya hediye olarak kestane şekeri çeşitlerini götürmenizdir” dedi.


Son yıllarda yapılan araştırmalarda kestanenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin uzmanlarca ortaya çıkarıldığını vurgulayan Ebru Aygün, kestanenin insan sağlığına faydalarını da anlattı. Aygün şu bilgileri verdi:


“Kestane diğer sert kabuklu yemişlerin aksine vitamin ve mineral oranının da yüksek olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda yağ oranı düşük olan kestane, başta nişasta ve çeşitli şekerler olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifler,B1, B2 ve C vitaminlerini de bol miktarda içermektedir. Güçlü bir antioksidan olan kestane, içerdiği flavanoidler sayesinde zararlı serbest radikallere karşı koruma sağlayarak kansere karşı da koruyucu etki göstermektedir. Kestane; demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olup çok iyi bir potasyum kaynağıdır”.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:59
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