0553 313 94 23

ByLock'çu Vali Yardımcısı'nın cezası belli oldu

Mardin Vali Yardımcısı'yken ByLock kullandığı tespit edilen Tolga Kamil Ersöz tutuklandı.

28 Ağustos 2018 Salı 09:59
ByLock'çu Vali Yardımcısı'nın cezası belli oldu

Mardin Vali Yardımcısı iken 2016'da açığa alınıp, meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' kullandığı tespit edilen Tolga Kamil Ersöz, memleketi Tekirdağ'da gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimatıyla meslekten ihraç edilen Ersöz, Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü tutuklanarak Tekirdağ F Tipi 2 Nolu Cezaevine gönderildi.

Ersöz ifadesinde özetle, "ByLock listesindeki Bahadır Yörük, mimar Sinan Batmaz, Serkan Şeker ve Serdar Aslantaş'ı ismen tanıyorum. Hiç görüşmüşlüğüm yoktur. Şener Çağlar üniversiteden sınıf arkadaşım olur. İbrahim Gencer ve Erol Korkmaz ile Mardin Valiliği'nde birlikte çalıştık. Öğretmen Ali Yağmur'u tanıyorum. Kızıltepe'de bir yemekte bir arada bulunmuş olabiliriz. Hemen hemen bütün sivil toplum kesimleri ile görüşmüş olabilirim. Ali Yağmur'un beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:59
  1. Tekirdağ
  2. Mardin
  3. Gaziantep
  4. Tolga Kamil Ersöz
  5. ByLock
  6. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü!
    1. Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü!
    2. TürkAkım'da rekor! Bir günde 6,27 km..
    3. Okul polisi görevde çocuklar güvende
    4. BM, Suudi Arabistan'ı savaş suçlusu..
    5. Bunu da söylettiniz bana: “Atatürk’ün..
    6. Ambulansa yol vermek isterken refüje..
    7. ByLock'çu Vali Yardımcısı'nın cezası..
    8. Burdur'da feci kaza: 2 kişi öldü
    9. Rusya’dan flaş ABD açıklaması! ‘Henüz..
    10. İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
    11. DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi!..
    12. Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına..
    13. Otomobil römorka çarptı: 6 kişi..
    14. Elazığ’da 2 şüpheli toz esrarla..
    15. Donald Trump'tan Brunson açıklaması:..
    16. Halk TV'den kovuldu!
    17. Giresun’da trafik kazası: 2 kişi öldü,..
    18. Bedelli askerliğe başvuranlar için..
    19. Hasta ziyaretinden dönerken kaza..
    20. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor