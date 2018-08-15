ByLock tespit edilen savcı gözaltına alındı!
Edirne’nin Keşan ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.A.A, 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:57
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandığı tespit edilen M.A.A., görevden uzaklaştırıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
YORUM YAZ