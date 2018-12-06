ByLock listelerini savcılıktan saklamış

Osman Yiğit Yeni Akit

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek’in görevden alınması ve hakkında FETÖ’ye “yardım etme” suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle dava açılması kapsamında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Osman Şimşek’in ByLock kullanan personelin listesini Tekirdağ Valiliği’ne verdiği yönündeki savunmasını inceleyen savcılık, valilikten alınan malumat doğrultusunda bu savunmanın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Rektör Osman Şimşek’in bu yöndeki savunmasını da “örgütsel faaliyet” kapsamında değerlendirdi.

FETÖ sanıklarına kadro

Eski Rektör’ün, haklarında FETÖ davası süren kişilere ilişkin hiçbir idari işlem gerçekleştirmediğine dikkat çekilen iddianamede Osman Şimşek’in bununla da kalmadığı, haklarında FETÖ davaları süren örgüt mahrem imamı Mustafa Erboğa ve Mücahit Doğru isimli kişileri örgütsel faaliyet çerçevesinde yeniden üniversitede göreve başlattığı kaydedildi. Üniversitedeki mahrem FETÖ halkasını koruyup kolladığı, FETÖ üst yönetimiyle irtibat içerisinde olduğu ve 35 tanesi ByLock kullanıcısı olan 164 FETÖ üyesi ile telefon irtibatı kurduğu belirlenen Osman Şimşek hakkında hazırlanan iddianamede, Şimşek’in ‘FETÖ' nün amacına bilerek ve isteyerek hizmet ettiği’ değerlendirmesinde bulunuldu. Osman Şimşek’in ayrıca, Üniversite’de akademisyen olan Tıp Fakültesi Dekanı Abdülaziz Gül, Sultan Doğan ve Burç Aka’nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli paylaşımlar yapmasına rağmen bu akademisyenler hakkında idari işlem yapmayıp şahıslara idari görevler verdiğine dikkat çekildi.