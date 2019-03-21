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ByLock kullanan 31 FETÖ'cü tutuklandı!

İstanbul'da ByLock kullanan FETÖ'cülere hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası gözaltına alınan 102 kişiden 31'i tutuklandı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:08
ByLock kullanan 31 FETÖ'cü tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programını kullandığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 102 şüpheliden 31'inin tutuklanmasına, 20 şüphelinin ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 102 şüpheliden 77'sinin adresleri tespit edilerek, 51 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine getirilen 51 şüpheli, buradaki savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı 31 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, mevcut delil durumunu dikkate alarak 20 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Soruşturma kapsamında, firari 51 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında geçen hafta gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:08
  1. İstanbul
  2. FETÖ operasyonu
  3. ByLock kullanan FETÖ'cüler
  4. tutuklama
  5. Terörle Mücadele

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