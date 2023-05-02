Bye Kemal bizimle böyle çırpıntı geçiyor

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Türkiye Uzay Ajansı çoktan kurulmuş olmasına rağmen, "İktidara gelince Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi'ni kuracağız" vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Nejat Uygur'un ifadesiyle "bizimle çırpıntı geçtiğini" belirtti.

Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Rahmetli Nejat Uygur; ('Dalga geçme' yerine) "Benimle 'çırpıntı' geçme" derdi.

Bye Kemal de resmen bizimle çırpıntı geçiyor!

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Türkiye Uzay Ajansı kurulmuş ama Bye Kemal'i kesmiyor. 'İktidara gelince Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi'ni kuracağız. Bunu (ABD'li) 'Sierra Nevada ile birlikte yapacağız' diyor.

Şirketin CIA'ye "elektronik istihbarat, gözetleme ve keşif hizmetleri" verdiği ortaya çıktı. Aynı şirketin uçağı Libya ve Suriye'de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşımış.

Her neyse, Atatürk Havalimanı'na 'Uzay Çalışmaları Merkezi' kurduracağı şirketin 'CIA ile çalıştığı ve çok büyük ihaleler aldığı' kendisine soruldu.

Bye Kemal'in savunması;

"Bunlar ticari şirket. Müşterileri varsa mal yapıp satarlar. Bugün MİT dünyanın birçok ülkesinden alet edevat almıyor mu? Alıyor. Şimdi biz o şirketleri mi suçlayacağız. Niye Türkiye'ye mal satıyorsun deyip, Türkiye'nin adamı olmakla mı suçlayacağız?.."

Bir defa 'alışveriş' dememişsin. "CIA'ye çalışan şirketle birlikte uzay, ajans, havacılık falan kuracağız" demişsin.

"Türkiye'ye bi'şey satan şirketi, 'Türkiye'nin adamı olmakla mı suçlayacağız?..!" demek ne demek, hiç anlamadık!

"MİT ile CIA'yi karşılaştırmak" ne menem bi'şeydir?!

Bir de MİT'in aldığı "alet edevat" hangileridir?..

Testere, kerpeten, İngiliz anahtarı, matkap, çekiç gibi şeyler mi?..

Eğer öyle ise, bu alet ve edevat hangi istihbarat örgütlerine çalışan şirketlerden alınmaktadır?..

Zoom-Skpye teknolojisi Türkiye'ye gelince onlar da bizi görecek mi?..

Yoksa sen bizimle çırpıntı mı geçiyorsun Bye Kemal?.."