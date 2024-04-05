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Otomotiv BYD, elektrikli pickup model araç parmak ısırtacak! O ülkenin aracı: Piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor
Otomotiv

BYD, elektrikli pickup model araç parmak ısırtacak! O ülkenin aracı: Piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-05 02:35:00 - 2024-04-05 03:14:52
BYD, elektrikli pickup model araç parmak ısırtacak! O ülkenin aracı: Piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor

BYD, küresel pazara sunulacak ilk elektrikli pickup modelini bu yıl içinde piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Çin'den gelen raporlar, pickup'ın Toyota Hilux'tan daha büyük olacağını ortaya koydu. Peki yeni araç neler vadediyor?

BYD ilk elektrikli pickup modeliyle globale oynayacak

Çin'den sızdırılan casus fotoğraflarda yol testlerinden geçen kamuflajlı hali görülüyor. Bu da boyutları ve tasarımı hakkında bazı ipuçları veriyor. Detaylar şimdilik belirsiz tutulsa da, elektrikli kamyonetin standart pickup'lara kıyasla otonom sürüş ve konfora önem vermesi bekleniyor.

BYD'nin elektrikli pickup'lara yönelmesi, segmentin küresel olarak değişmeye başladığı bir dönemde yaşanıyor. Örneğin Tesla, geçtiğimiz yılın sonlarında Cybertruck modelini piyasaya sürdü. Çinli marka Radar ise Çin ve Güneydoğu Asya'da RD6 elektrikli kamyonunu tanıttı. Benzer şekilde Rivian da T1 modeliyle bu pazar yer alıyor.

BYD kamyoneti, özellikle uluslararası pazarı hedefliyor. Çin'deki kısıtlamalar; kamyonetleri otoyol hızları, kullanım süreleri ve şehir içi erişim sınırlamaları yüzünden binek araçlardan farklı bir şekilde kategorize ediyor. Bu durum, BYD'nin global pazara açılmasında etkili olmuş gibi görünüyor.

BYD pickup'ın motor özellikleri ise belirsiz. Ancak karşılaştırma yapmak gerekirse Cybertruck'ın üç versiyonu bulunuyor. Rear-Wheel modelinin 0'dan 100'e hızlanma süresi 6.5 saniye iken, bu süre All-Wheel Drive'da 4.1 saniye. En üst model olan Cyberbeast'te ise 2.6 saniye.
BYD'nin elektrikli pickup hedefine ilişkin daha fazla detayın yılın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkması bekleniyor. Bu modelin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali de bulunuyor.
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