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Gündem Buzdolabını açtı, yılanı görünce şok geçirdi! İtfaiye gelip çıkardı
Gündem

Buzdolabını açtı, yılanı görünce şok geçirdi! İtfaiye gelip çıkardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Buzdolabını açtı, yılanı görünce şok geçirdi! İtfaiye gelip çıkardı

Elazığ’da bir eve giren yılan mutfağa gidip kapısının kenarındaki boşluktan buzdolabına girdi. Bir süre sonra buzdolabını açan ev sahibi karşısında yılanı görünce şok geçirdi. Panikle 112’yi arayan ev sahibinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, merkeze bağlı Yadigar Bahçeleri'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi mutfağa giderek buzdolabını açınca dolap içerisinde yılan olduğunu fark etti. Panikle dolabı kapatan ev sahibi, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yılan tutma aparatıyla dolabın içerisine giren yılanı yakaladı. Yılan daha sonra ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

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