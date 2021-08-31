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Yerel Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Yerel

Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi

Düzce’de akşam saatlerinde bir evde buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında tüp patlamadan evden çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 22:17:00 -
Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi

Yangın akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köse Sokak'ta Münir Çarıkçı’ya ait evde kiracı olarak bulunan Asım Kuru’nun evinde buzdolabından yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören mahalleli durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 3 katlı evin 2. katında çıkan yoğun dumanlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Evin içerisinde birilerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler, mutfakta bulunan bir tüpü de patlamadan evden çıkarttı. Buzdolabından çıkarak evi küle çeviren yangın itfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, evin yandığını duyanlar bölgeye gelip sinir krizleri geçirdi. Evde herhangi bir kişinin olmadığı tespit edilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

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