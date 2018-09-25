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Buzdolabı temizlerken nelere dikkat etmek gerekir?

Buzdolabı temizlerken nelere dikkat etmek gerekir? İşte buzdolabı temizliğinde dikkat etmeniz gereken noktalar...

25 Eylül 2018 Salı 23:07
Buzdolabı temizlerken nelere dikkat etmek gerekir?

Buzdolabı raflarını yıkarken ve kurularken bulaşık eldiveni kullanmak, rafların elden kayıp kırılma ihtimaline karşı daha güvenli bir önlem olacaktır.

* Buzdolabı içindeki inatçı lekeler için bir sıkımlık beyaz diş macunu kullanılabilir. İnatçı lekeleri yumuşatmak için bir diğer çözüm ise, kabartma tozu katılmış ılık su karışımını beze emdirerek bir kaç dakikalığına leke üzerinde bekletmektir.

* Gerçek anlamda hijyen sağlamak için buzdolabı parçalarında, buzdolabının içi ve dışında silme, yıkama ve kurulama için ayrı bezler kullanılmasına özen gösterilmelidir.

* Temizlik sonrası buzdolabı; bir çay kaşığı çay ağacı yağı, bir bardak suya katılıp karıştırılarak silinirse kalan küflerin temizlenmesinde ve yayılmasında engel olacaktır.

* Temizlik sonrası buzdolabının arkalarında bir yerlere bir kap içerisinde kabartma tozu koymak kötü kokuların giderilmesine yaredımcı olacaktır. Yine taze çekilmiş kahveyi bir kase içine koyarak buzdolabında saklamak aynı etkiyi gösterecektir.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 23:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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