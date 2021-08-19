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Yerel Buzdolabı patladı! İstanbul'da faciadan dönüldü
Yerel

Buzdolabı patladı! İstanbul'da faciadan dönüldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı. O anlarda evde bulunan anne ve üç çocuğu olayı yara almadan sağ salim atlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 17:28:00 -
Buzdolabı patladı! İstanbul'da faciadan dönüldü

İstanbul Küçükçekmece'de öğleden sonra meydana gelen olay, büyük panğiğe neden oldu. Balta ailesinin evindeki buzdolabının patlaması sonucu, evde yangın çıktı. Bu sırada hemen yan taraftaki salonda oturan aile üyeleri, olayı yara almadan atlattı.

Anne 3 erkek çocuğu hemen dışarı çıktı

Kanarya Mahallesi Yeni Bülbül Sokakta, saat 15.30 sıralarında 5 katlı binanın 4'ncü katında mutfakta bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sırasında salonda çocuklarıyla oturan anne Berivan Balta, büyük bir panik yaşadı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, anne 3 erkek çocuğunu yanına alarak çıplak ayakla dışarı çıktı. Patlamayı duyan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine itfaiye sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken, anne Berivan Balta ile birlikte bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Evde maddi hasar meydana geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre sonra çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Olayı anlatan Anne Berivan Balta, "Bir anda buzdolabı patlayınca ev ateş aldı. biz de kaçmak zorunda kaldık. 3 tane çocuğum var, dışarı çıkardım onları. Kimseye bir şey olmadı, kaçtık zaten ayakkabısız geldiler" dedi.

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