Otomotiv
Otomotiv

Buzda rekor atlayış: Changan CS75 Plus Guinness'e girdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Buzda rekor atlayış: Changan CS75 Plus Guinness’e girdi

Çinli otomotiv üreticisi Changan’ın CS75 Plus modeli, -30 derece soğukta yapılan özel testte buz rampasından 20,9 metrelik atlayışıyla Guinness Dünya Rekoru’na adını yazdırdı.

Etkinlikte Changan CS75 Plus, buzla kaplı özel rampa üzerinde hızlanarak 20.9 metre uzaklığa atladı. Bu mesafe, Guinness tarafından onaylandı ve böylece CS75 Plus’ın “dünyanın en uzun buz rampası atlayışı” unvanı tescillendi.

Changan’ın bu girişimi sadece bir gösteri etkinliği değil markanın SUV dinamikleri, yürüyen aksam dayanıklılığı ve sürüş kontrol teknolojisini ekstrem koşullarda sergilemesi olarak değerlendiriliyor. 30 derece gibi aşırı düşük sıcaklıklar, elektronik sistemler, lastikler ve çekiş kontrolünün sınırlarına kadar zorlanmasını sağlıyor.

Changan mühendisleri, bu tür düşük sıcaklık testlerinin SUV’un genel performansını anlamak için kritik olduğunu ve markanın global pazarlarda güvenilir bir seçenek olarak konumlanmasına katkı sağladığını belirtti.

CHANGAN CS75 PLUS

4. nesil Changan CS75 Plus’ın, 1.5T ve 2.0T versiyonları mevcut. 1.5 litrelik turbo benzinli versiyon, Changan’ın Blue Whale 1.5T motorunu kullanıyor. Araç 189 hp güç ve 310 Nm tork üretiyor. 2.0T motor seçeneği ise daha çok performans odaklı. 229 hp maksimum güç ve 390 Nm tork sunan araç, 0’dan 100’e 7,3 saniyede hızlanıyor. Aracın 4. nesli 2024 yılında tanıtıldı.

