Buzağı 2020 destek ödemeleri yattı mı? Buzağı destek ödeme başvuru şartları nelerdir?

Hayvancılıkla uğraşan ve hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlar buzağı destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Buzağı destek ödemeleri yattı mı? Buzağı destek ödeme başvuru şartları nelerdir?

Buzağı destek ödeme başvuru şartları nelerdir?

Buzağı destek ödemelerine başvuru yapacak hayvan yetiştiricilerinin buzağılarında aranan şartlar şu şekilde;

Doğduğu işletmede en az 4 ay süreyle yaşamış olması gerekir.

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olması gerekir.

Tarım Bakanlığı buzağı desteklemelerine ilişkin resmi internet adresi üzerinden duyuru yaptı. Duyuruda, en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabileceğini ve bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalandırılacağı belirtildi.

İşletmeler, il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder; şartları sağlayan işletmelerin listesi, askı ve/veya hak ediş listelerinin yayınlanmasından önce HAYGEM'e bildirilmiş olur.

Buzağı Desteği (4 Ay ve Üzeri) için 350 lira olarak belirlendi.

Buzağı 2020 destek ödemeleri yattı mı?

Buzağı destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz belli olmadı.