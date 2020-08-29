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Spor Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Spor

Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:12:49 -
Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gökhan Özdemir, internet sitesinde paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferi kazanan şanlı ecdadın mirasçısı olarak bizler de bugün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmalıyız."

Özdemir, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Çok iyi bilinmelidir ki, dünya var oldukça Türk milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecektir, şanlı ay-yıldızlı bayrağımız bağımsızlığımızın timsali olarak göklerde dalgalanacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu topraklarda ay-yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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